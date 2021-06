Pascal Siakam, l'ailier fort de Toronto, a été opéré pour réparer une déchirure du labrum et "le temps de récupération et de rééducation prévu pour cette procédure est d'environ cinq mois", a expliqué son équipe vendredi. Siakam, qui tournait à 24,1 points de moyenne cette saison, s'est blessé le 8 mai lors d'un match contre les Grizzlies de Memphis. Deux jours plus tôt, il avait égalé son meilleur total de points dans une rencontre (44) contre les Washington Wizards.

NBA Le Magic se paye les Nets, le Jazz repart de l'avant 20/03/2021 À 07:45

Elément-clé des Raptors, depuis leur titre de champion en 2019, sélectionné au All-Star Game en 2020, il a manqué les quatre derniers matches de saison régulière de son équipe, qui a échoué à se qualifier pour les play-offs.

NBA Les Toronto Raptors contraints de déménager temporairement en Floride ? 13/11/2020 À 08:59