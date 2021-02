Le joueur : Stephen Curry stoppe les Spurs

Battus de peu par les Spurs la veille, avec une énorme bourde de Draymond Green lors de la dernière possession, les Warriors ont pris leur revanche hier soir. Et cette fois-ci, Stephen Curry et ses camarades n’ont pas laissé de place au doute en s’assurant de la victoire bien avant la fin de la partie. Ils l’ont emporté 114 à 91 avec 32 points de leur superstar. Golden State met ainsi fin à la série de trois victoires consécutives de San Antonio.

Avec donc un nouveau récital de Curry. "Je ne l’ai jamais vu aussi fort", note Steve Kerr à propos du double-MVP. Moins bien entouré que jamais mais décidément très inspiré, très adroit et particulièrement en forme après une saison quasiment blanche l’an dernier. "J’ai bossé très dur pendant l’intersaison", confie l’intéressé. Et bien ça paye. Et même sans se retrouver en course pour le titre, les Warriors sont bien partis pour accrocher les playoffs.

Le match : Le Jazz enchaîne, encore et encore

Il va vraiment falloir prendre cette équipe d’Utah au sérieux. Excellente en attaque, excellente en défense, elle a fait mordre la poussière aux Celtics hier soir. Une victoire 122 à 108 avec un money time parfaitement géré. Alors que Boston avait réussi à revenir à 5 points, Donovan Mitchell (36 pts) et ses coéquipiers en ont remis une couche. Sans paniquer. Simplement en faisant tourner la balle pour trouver des tirs ouverts à trois-points.

Et avec un Rudy Gobert monstrueux en défense. Le Français a compilé 18 points, 12 rebonds et 3 blocks. En pleine confiance, les joueurs de Quin Snyder ont imposé leur jeu à des Celtics constamment dans la réaction. 33 points pour Jaylen Brown et 23 points pour Jayson Tatum. Mais un collectif nettement inférieux au Jazz. Avec 24 points et 6 passes de Joe Ingles ou 16 points de Bojan Bogdanovic.

Utah reste désormais sur seize victoires en dix-sept matches avant d’affronter les Bucks, les Sixers, le Heat, les Clippers (deux fois) et les Lakers dans les prochains jours. Un sacré test pour ce groupe qui monte.

Le record : Jerami Grant plonge les Nets dans le doute

Pour la deuxième fois cette saison, les Nets sont privés de Kevin Durant à cause du COVID-19… sans que l’ailier All-Star soit testé positif. Mais il est cas contact et donc contraint d’observer une période de quarantaine d’une semaine. En son absence, les New-yorkais sont à la peine. Ils ont concédé une troisième défaite de suite en s’inclinant contre les Pistons hier soir (111-122). Sans KD face à lui, Jerami Grant s’en est donné à cœur joie, terminant la partie avec 32 points. Un record en carrière égalé pour la nouvelle star de Detroit.

"C’est du sport professionnel. Les équipes d’en face sont talentueuses et tout à fait capables[de nous battre]. Nous avons beaucoup de choses à corriger. Notre attitude en premier", confiait Steve Nash. Une manière pour le coach de Brooklyn de faire comprendre qu’il était déçu de l’état d’esprit de ses joueurs. Ils ont sans doute pris les Pistons, derniers à l’Est, de haut. Et ils l’ont payé avec cette défaite malgré 28 points de Kyrie Irving et 24 de James Harden.

Le duel : Le Heat bat les Knicks dans une atmosphère vintage

"On aurait dit un duel entre le Heat et les Knicks des années 90. Il n’y avait pas beaucoup de tirs ouverts dans les 15 dernières minutes de la partie", notait Erik Spoelstra. Effectivement, Miami et New York se sont livrés à un affrontement très engagé et défensif pendant 48 minutes hier soir. Mais avec nettement moins de violence qu’il y a 25 ans. Le Heat a fini par prendre le dessus de justesse (98-96) en limitant ses adversaires à 14 points dans le dernier quart temps.

Jimmy Butler (26 pts, 10 pds) et Bam Adebayo (19 pts) ont notamment fait la différence au retour des vestiaires. Kelly Olynyk a ajouté 20 points et Tyler Herro a marqué un panier important à trois-points dans la dernière minute. Ça va un peu mieux pour les derniers finalistes, qui décrochent là leur dixième victoire de la saison (14 défaites) après une reprise très délicate. Du côté des Knicks, Derrick Rose a marqué 14 points pour sa première avec sa nouvelle équipe après son transfert de Detroit.

La performance : Encore un gros carton pour Damian Lillard

Damian Lillard a réussi son treizième match à plus de 30 points cette saison. 36, plus précisément. Et les Blazers ont battu le Magic (106-97) avec également 23 points de Carmelo Anthony. Même diminuée par les blessures, l’équipe de Portland continue de limiter la casse. Principalement grâce à son meneur All-Star.

Tous les scores

Pistons - Nets : 122-111

Heat - Knicks : 98-96

Pelicans - Rockets : 130-101

Spurs - Warriors : 91-114

Jazz - Celtics : 122-108

Trail Blazers - Magic ; 106-97

Kings - Sixers : 111-119

