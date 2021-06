Trae Young et les Hawks font encore une fois sensation !

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks : 113-116

Atlanta mène 1-0

Peut-on encore parler de surprise ? Pour la troisième fois en autant de séries, les Hawks sont allés s’imposer à l’extérieur dès le premier match. Et comme à chaque fois, le héros s’appelait Trae Young. Le meneur All-Star a encore été époustouflant dans une atmosphère hostile. 48 points pour lui et une nouvelle très belle victoire pour Atlanta, qui l’a donc emporté à Milwaukee (116-113). Les Hawks ont gagné 6 des 8 matches disputés loin de leurs bases depuis le début des playoffs. "Depuis que je suis au collège, j’ai toujours aimé les matches à l’extérieur. J’ai le sentiment que dans ces moments-là, vous êtes vraiment une équipe. Ça vous rapproche", soulignait la superstar du soir, venu éteindre un autre public. Young est passé à deux points de son record en carrière. Mais il ne fallait pas moins que ses 48 pions pour surprendre les Bucks.

En revanche, c’est son coéquipier Clint Capela qui a inscrit le panier pour la gagne. Une claquette à 29 secondes de la fin pour mettre les Hawks à l’abri. Khris Middleton a alors eu une opportunité pour envoyer le match en prolongation mais il l’a ratée, comme la plupart de ses tentatives mercredi soir. Décisif lors du Match 7 contre Brooklyn, l’arrière All-Star s’est troué. Il a fini avec 6 sur 23 aux tirs pour 15 petits points. Pat Connaughton a lui aussi envoyé un airball alors qu'il pouvait égaliser dans les dernières secondes. Du coup, Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday se sont sentis esseulés par moment. 34 points, 12 rebonds et 9 passes pour le double-MVP, 33 points pour le meneur. Mais ce n’est pas comme si Trae Young avait eu beaucoup de soutiens. Ses coéquipiers se sont surtout appuyés sur lui en attaque, même si John Collins a terminé avec 23 points. Et comme contre New York ou Philadelphie, ça a marché. Il devra sans doute reproduire plusieurs fois ce genre d’exploits pour faire tomber Milwaukee.

