Fred Van Vleet et DeAndre' Bembry (Toronto) et Talen Horton-Tucker (Lakers) ont été sanctionnés d'un match de suspension ferme après leur altercation mercredi soir. L'incident s'est produit vers la fin du premier quart-temps, quand l'ailier des Raptors OG Anunoby a soulevé l'arrière de L.A. Dennis Schröder par une jambe et l'a fait basculer au sol après un accrochage provoqué par ce dernier, à la faute en empêchant le premier de monter au panier.

Anunoby, qui a été exclu pour ce geste, a été sanctionné d'une amende de 30.000 dollars. Tout près de l'action, l'intérieur des Lakers Montrezl Harrell avait également été renvoyé du parquet pour avoir bousculé de façon agressive un autre joueur des Raptors, Gary Trent Jr. Lui aussi a écopé d'une amende de 20.000 dollars. Bembry, VanVleet et Horton-Tucker ont eux été suspendus pour avoir quitté le banc de touche au moment de cette altercation, survenue tôt dans la victoire 110-101 des Lakers à l'Amalie Arena de Tampa, en Floride, où reçoit Toronto cette saison.

Bembry purgera sa suspension ce jeudi, les Raptors accueillant les Bulls de Chicago. Van Vleet, actuellement blessé, purgera la sienne lors du prochain match de saison régulière pour lequel il sera opérationnel. Quant à Horton-Tucker, il ne jouera pas ce jeudi soir pour le déplacement de son équipe chez le Heat de Miami, pour un remake de la dernière finale du championnat.

