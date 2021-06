Nikola Jokic est un MVP singulier. Le pivot des Denver Nuggets, élu MVP de la saison régulière 2020-2021 mardi soir, est un cas à part dans la caste qu'il intègre. Jamais un joueur sélectionné aussi bas dans l'histoire de la draft NBA sous cette formule n'était devenu LA référence individuelle de la Grande Ligue. La pépite Jokic a ainsi été dégotée par sa franchise du Colorado par le biais d'un 41e choix.

Taco Bell surfe sur le buzz

En 2014, c'est donc en plein 2e tour que Denver a mis la main sur celui qui tourne en 26 points, 11 rebonds et 8 passes de moyenne cette saison. Bien longtemps après Andrew Wiggins (n°1 de la draft) et compagnie, Jokic a même été sélectionné... lors d'une publicité pour Taco Bell. Sur cette vidéo qui refait surface depuis quelques heures, on voit par ailleurs que le synthé d'ESPN mentionne que le joueur serbe est "ailier fort".

NBA Jokic succède à Antetokounmpo pour le titre de MVP de la saison, IL Y A 9 HEURES

Voilà un spot publicitaire rentabilisé sur le long terme pour Taco Bell. La chaîne de fast-food a d'ailleurs salué celui qu'elle considère comme le "n°1" de sa draft, sur Twitter, histoire de profiter de la hype Jokic (26 ans). Une hype insoupçonnable il y a sept ans.

NBA "Tall ball" expérimental, Bol Bol phénoménal : et si Denver tenait un bon filon ? 28/07/2020 À 22:23