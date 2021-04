Le joueur : Kevin Durant excelle en sortie de banc

Les Nets se sont trouvés un joker. Si jamais Kevin Durant venait un jour à changer de rôle, il sait déjà qu’il peut briller à la manière d’un super remplaçant en sortie de banc. Steve Nash n’avait pas voulu l’aligner dans le cinq majeur pour son retour à la compétition après trois matches d’absence en raison d’une contusion. KD a donc débuté avec les remplaçants. Mais, une fois en jeu, il a laissé parler son talent tout en guidant son équipe vers une victoire de prestige contre les Suns (128-119).

Phoenix avait pourtant pris la tête, justement en l’absence de Durant (32-27 après un quart temps). Mais la franchise de l’Arizona, portée par Devin Booker (36 pts), s’est retrouvée sans solution quand l’ancien MVP s’est mis en rythme. C’est comme s’il n’était jamais parti. Durant n’a affiché aucun signe de rouille et a collé 33 points en 28 minutes tout en convertissant 12 de ses 21 tentatives. Il a notamment marqué 10 points dans le troisième quart ainsi que les 5 premiers du quatrième pour faire passer l’avance de Brooklyn à 10 longueurs (102-92). Son coéquipier Kyrie Irving a lui fini avec 34 points. Avec ce succès, les Nets consolident leur première place à l’Est. Et KD va maintenant pouvoir retrouver sa place de titulaire.

La série : 8 victoires de suite pour les Wizards

Voilà ce qui s’appelle une sacrée remontée au classement général. Encore douzièmes il y a quelques semaines, les Wizards sont maintenant en position de disputer le tournoi de qualification pour les playoffs après avoir grimpé de deux rangs. Il faut dire que la franchise de D.C. est lancée sur une série impressionnante de huit succès consécutif ! Le dernier en date remonte à cette nuit, quand Bradley Beal (33 points) et ses coéquipiers sont venus à bout des Cavaliers (119-110). Ils comptaient pourtant 8 points de retard (87-95) au début du quatrième quart temps. Mais ils sont revenus à hauteur de leurs adversaires sous l’impulsion de Beal. Russell Westbrook, qui restait sur quatre triple-doubles de suite, s’est limité à 14 points et 11 passes décisives. C’est la plus longue série de victoires des Wizards depuis… 20 ans ! Et à l’époque, un certain Michael Jordan jouait pour Washington.

La performance : Stephen Curry (37 pts) encore une fois bouillant

Quand la partie démarre comme ça pour Stephen Curry, c’est rarement bon signe pour ses adversaires :

Le meneur des Warriors était encore une fois dans une forme olympienne. Avec une adresse insolente derrière l’arc, il a mené son équipe à la victoire contre les Kings (117-113). 37 points au compteur pour le double MVP, auteur de 7 paniers primés. Ce qui porte son total à 85 trois-points sur le mois d’avril. Un record NBA ! James Harden s’était arrêté à 82 en novembre 2019. Curry a donc frappé fort. Mais ce sont Kelly Oubre et Draymond Green (8 pts, 14 rbds, 13 pds) qui ont marqué les points décisifs dans les derniers instants. Les Warriors restent dixièmes à l’Ouest.

Le match : Les Hawks renversent les Bucks

Même sans Trae Young, Atlanta a réussi à se payer Milwaukee (111-104) lors du choc à l’Est hier soir. Les Hawks ont fait la différence sur le tard grâce à Lou Williams notamment. Le vétéran a inscrit 4 paniers primés dans les sept dernières minutes ! Et sa franchise a donc terminé en trombe avec 41 points inscrits – contre 26 pour les Bucks – dans le dernier quart temps. Giannis Antetokounmpo (31 pts, 14 rbds) ont mené de 10 points (53-43) au cours de la partie mais ils n’ont jamais su prendre le large. Du coup, ils se sont exposés au retour des Hawks. Bogdan Bogdanovic a marqué 32 points, dont 12 dans le money time. C’est une belle victoire pour Atlanta, cinquième à l’Est.

Les Français : Evan Fournier encore rouillé

Alors qu’il reprend à peine après avoir contracté le COVID-19, Evan Fournier manquait de jus hier soir. Le Français n’a pas inscrit le moindre panier en 20 minutes de jeu et les Celtics ont perdu contre les Hornets (104-125).

Tous les scores

Hornets - Celtics : 125-104

Nets - Suns : 128-119

Trail Blazers - Grizzlies : 113-120

Wizards - Cavaliers : 119-110

Hawks - Bucks : 111-104

Magic - Pacers : 112-131

Warriors - Kings : 117-113

