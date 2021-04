Le joueur : Stephen Curry et les Warriors renversent les Bucks

Avec 9 points de retard et seulement 5 minutes à jouer, les Warriors semblaient bien mal embarqués. Et pourtant, ils ont réussi à retourner la situation dans les derniers instants pour finalement gagner de justesse contre les Bucks (122-121), privés de Giannis Antetokounmpo. Et pour cette victoire, ils peuvent remercier un homme : Stephen Curry. Encore et toujours. Le meneur de Golden State a été fantastique. Il termine la partie avec 41 points au compteur, dont certains paniers très difficile, comme à son habitude. 41 points à 14 sur 21 aux tirs, dont 5 sur 10 derrière l’arc. Ses exploits répétés ont permis aux Warriors de rester dans le match et donc d’y croire jusqu’au bout. Même si ce n’est pas lui qui a achevé Milwaukee.

En effet, alors que Jrue Holiday (29 pts) et ses partenaires avaient repris les devants dans les dernières secondes après avoir vu leur avance fondre à toute vitesse, Kelly Oubre Jr a été envoyé sur la ligne des lancers. Où il a converti ses deux tentatives à 7 secondes du buzzer. Khris Middleton (28 pts) a bénéficié d’un ultime essai pour la gagne. Mais il l’a donc raté. Laissant à Stephen Curry le titre honorifique du meilleur joueur de la soirée NBA.

Le record : Atlanta impérial à trois-points dans le troisième quart temps

Les Hawks ont établi une nouvelle marque historique en inscrivant 11 paniers primés consécutifs avant de finir le troisième quart temps avec 100% de réussite à trois-points (11 sur 11 donc). Du jamais vu en NBA. Ce coup de chaud de Trae Young et ses coéquipiers, qui ont donc pris le large au retour des vestiaires, les a mené à la victoire contre les Pelicans (123-107). Les deux équipes étaient à égalité à la pause mais le troisième quart temps a donc tourné au massacre (46-29) et New Orleans n’a jamais su recollé au score ensuite, malgré 34 points de Zion Williamson. Les joueurs d’Atlanta étaient de toute façon bien trop adroits derrière l’arc pour s’incliner : ils ont fini avec 20 paniers lointains en 31 tentatives (64%). Dont 6 pour Young (30 pts), 5 pour Bogdan Bogdanovic (21) et 3 pour Kevin Hurter (17).

La performance : Joel Embiid imposant contre les Celtics

Il est de retour. Et il tenait à le faire savoir. Pour son deuxième match après un nouveau pépin physique qui l’a tenu éloigné des parquets pendant dix rencontres, Joel Embiid a dominé la raquette des Celtics. Et les Sixers ont décroché le choc de la soirée, 106 à 96. Avec donc 35 points et 6 rebonds du pivot All-Star. Trop grand et trop puissant, le Camerounais a passé une bonne partie de la nuit sur la ligne des lancers-francs, où il a converti 16 de ses 20 tentatives. Les défenseurs de Boston sont restés sans réponse, encore plus avec un Robert Williams rapidement limité par des fautes. Avec ce succès, Philadelphie reprend la tête de la Conférence Est en étant à égalité avec Brooklyn (35 victoires, 16 défaites).

Le duo : Paul George et Kawhi Leonard en grande forme

Paul George est toujours revanchard quand il croise la route de Damian Lillard et des Blazers. Parce que l’ailier All-Star n’a pas oublié l’humiliation vécue au premier tour des playoffs d’il y a quelques années. Mais hier soir, c’était lui, le maître du show. Il a inscrit 36 points tout en contribuant au succès des Clippers (113-116). PG n’était pas le seul en réussite. Son compère Kawhi Leonard a fini avec 29 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. Quand les deux joueurs évoluent à ce niveau, ils deviennent imprenables. Surtout que les Angelenos ont fait un excellent travail défensif sur Damian Lillard, limité à 11 points et 2 sur 14 aux tirs. Dans ces soirs-là, ils font vraiment figure de favoris pour le titre.

Le match : Les Lakers se donnent de l’air

Chaque match compte double pour les champions en titre dans l’attente des retours de blessure d’Anthony Davis et LeBron James. Parce que chaque victoire leur permet de souffler un peu et de conserver une certaine avance sur leurs concurrents à l’Ouest, évitant ainsi de chuter trop brusquement au classement. Et hier soir, les joueurs de devoir de Los Angeles ont fait le boulot en allant s’imposer contre Toronto (110-101). Ils sont plusieurs à avoir eu un impact : 17 points pour Talen Horton-Tucker, 15 pour Markieff Morris ou encore 13 pour trois autres membres de l’équipe. Les Lakers conservent ainsi leur cinquième place à l’Ouest.

La série : 6 de suite pour les Nuggets

Menés par les 27 points, 8 rebonds et 11 passes de Nikola Jokic, les Nuggets ont facilement battu les Pistons (134-119) pour aller chercher leur sixième succès consécutif. Attention à cette équipe de Denver qui monte sérieusement en puissance depuis plusieurs semaines maintenant.

Tous les scores

Paers - Bulls : 97-113

Hawks - Pelicans : 123-107

Celtics - Sixers : 96-106

Raptors - Lakers : 101-110

Heat - Grizzlies : 112-124

Warriors - Bucks : 122-121

Clippers - Trail Blazers : 133-116

Nuggets - Pistons : 134-119

