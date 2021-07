Wes Unseld Jr., fils d'une ancienne star du basket, a été nommé samedi entraîneur de l'équipe de la NBA des Washington Wizards, a annoncé la direction de l'équipe. Unseld Jr. a passé les 16 dernières saisons de la NBA en tant qu'entraîneur adjoint, dont plusieurs années au sein des Wizards où son père Wes Sr., aujourd'hui décédé, a été l'entraîneur, le directeur général et le vice-président. "Devenir un entraîneur de la NBA est un but que j'ai poursuivi toute ma vie d'adulte et voir ce rêve se réaliser (...) est vraiment spécial", a déclaré Unseld Jr.

Le contrat de l'ancien entraîneur de l'équipe des Wizards, Scott Brooks, avait expiré le mois dernier après que Washington eût perdu face à Philadelphie au premier tour des playoffs, leur troisième saison consécutive de défaites. "Wes est l'un des entraîneurs adjoints les plus respectés dans la NBA et il se détachait clairement au sein du groupe des autres candidats que nous avons considérés", a déclaré le directeur général de l'équipe Tommy Sheppard.

Unseld Jr. a été entraîneur adjoint des Wizards de 2005 à 2011 et a effectué des missions avec les Golden State et Orlando avant de passer les six dernières saisons à Denver. Son père, Unseld Sr., mort l'an dernier, a été sacré meilleur joueur (Most Valuable Player, MVP) en 1969 et a aidé les Wizards à remporter le titre de la NBA en 1978.

