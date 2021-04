La perf' : 18 trois points avant la mi-temps, le record du Jazz

Déluge de "three-pointers" avant la mi-temps. Le Jazz s'est offert un record lors de son énorme succès face à Orlando (137-91) en inscrivant pas moins de 18 tirs primés dans les deux premiers quart-temps. Du jamais vu auparavant. Utah a ainsi conforté sa place de leader de la conférence ouest de NBA . Il s'agit de son neuvième succès de rang. A mi-chemin, les équipiers de Rudy Gobert (11 points, 6 rebonds) menaient déjà de 38 points. Donovan Mitchell (22 pts) et Joe Ingles (17 points, 6 rbds) se sont manifestés.

NBA Mitchell prêt à reprendre l'avion avec le Jazz IL Y A UN JOUR

Le duel : Brooklyn - Philly

Le duel entre les Nets (qui ne jouaient pas samedi) et les Sixers pour le trône de la conférence est a été relancé par la victoire (122-113) de Philadelphie contre Minnesota. Grâce à ce succès, les deux équipes dominent le classement avec 34 victoires chacune. Les joueurs de Doc Rivers peuvent remercier Tobias Harris (32 pts) et Joel Embiid, auteur de 24 points (huit rebonds) pour son retour de blessure. Touché au genou gauche, le Camerounais n'a pas joué pendant dix matches, ce qui n'a pas empêché ses équipiers de remporter sept rencontres sur ses dix dernières sorties.

"J'essaie juste de retrouver mon rythme, j'ai senti que je ne l'avais pas durant tout le match", a commenté Embiid. "Nous avons gagné mais je ne suis pas enchanté de la manière dont nous avons joué", s'est plaint Rivers. "Nous avons eu tellement d'occasions de tuer le match, mais nous avons refusé de le faire ce soir", a-t-il déploré. Les Sixers s'en sortent d'autant mieux qu'en face, Karl-Anthony Towns a été le joueur le plus prolifique des matches de samedi, avec 39 points (14 rebonds). Anthony Edwards (27 pts) s'est lui aussi démené.

La victoire de justesse : Milwaukee à Sacramento

Privés de leur double MVP Giannis Antetokounmpo, gêné par une douleur au genou gauche, les Bucks l'ont emporté d'un point à Sacramento (129-128) et confortent leur troisième place à l'Est. Dominateurs lors des trois premiers quart-temps, toutefois serrés, les Bucks ont résisté au sprint final des Kings (qui ont inscrit sept points de plus dans l'ultime quart-temps) et peuvent remercier Jrue Holiday (33 pts, 11 passes, 7 rbds) et Brook Lopez (26 pts).

Le coup dur : La blessure d'Hayward pour les Hornets

Gordon Hayward, l'ailier des Hornets, manquera au moins quatre semaines de compétition en raison d'une entorse au pied droit, a annoncé samedi la franchise de NBA basée en Caroline du Nord. Cette blessure signifie que Hayward, qui a rejoint Charlotte en tant qu'agent libre pour un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans en novembre, ne fera pas le voyage à Boston dimanche pour affronter son ancienne équipe, les Celtics.

L'état du pied de Hayward, qui a été blessé dans le deuxième quart-temps d'une victoire (114-97) sur les Pacers vendredi, sera réévalué dans environ quatre semaines, ont déclaré les Hornets. "Le diagnostic initial a été confirmé par un examen et des analyses médicales (samedi) à Indianapolis", a indiqué dans un communiqué la franchise présidée par Michael Jordan.

Cette saison avec les Hornets, Hayward affiche une moyenne de 19,6 points, 5,9 rebonds et 4,1 passes en 34 minutes par match au cours de 44 apparitions (toutes comme titulaire). Son efficacité est de 41,4 % depuis la ligne des trois points et le joueur de 31 ans a établi un record de points dans sa carrière le 6 janvier (44 contre les Hawks d'Atlanta). Charlotte, déjà privée depuis deux semaines de sa jeune star LaMelo Ball (19 ans), blessée au poignet pour une durée indéterminée, occupe actuellement la quatrième place dans la Conférence est.

Cinquième, le finaliste de la saison dernière Miami a aligné face à Cleveland un quatrième succès de rang (115-101), tout comme Dallas contre Washington (109-87). Les Mavericks sont septièmes à l'Ouest.

Tous les résultats de la nuit

San Antonio - Indiana : 133 - 139 (a. p.)

: 133 - 139 (a. p.) Detroit - New York : 81 - 125

: 81 - 125 Miami - Cleveland : 115 - 101

- Cleveland : 115 - 101 Philadelphie - Minnesota : 122 - 113

- Minnesota : 122 - 113 Portland - Oklahoma City : 133 - 85

- Oklahoma City : 133 - 85 Sacramento - Milwaukee : 128 - 129

: 128 - 129 Utah - Orlando : 137 - 91

- Orlando : 137 - 91 Washington - Dallas : 87 - 109

NBA Gobert : "Je suis loin d'avoir atteint mon prime" 26/03/2021 À 18:20