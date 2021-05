Coup dur pour le Miami Heat. L'arrière scoreur Victor Oladipo, recruté en février et actuellement blessé, doit se faire opérer d'un tendon du quadriceps droit et ne finira donc pas la saison, a annoncé mercredi le club finaliste du dernier championnat. "L'opération aura lieu demain jeudi à New York. Il n'y a pas de calendrier pour son retour pour le moment", indique le Heat sur Twitter.

Au final, le joueur arrivé en provenance de Houston n'aura joué que quatre matches avec le Heat. Le 10 avril il s'était fait mal au quatrième quart-temps d'un match contre les Lakers en se réceptionnant mal à la suite d'un dunk. L'équipe floridienne n'avait alors pas donné de détail sur sa blessure. Il s'avère qu'elle rappelle la grave rupture de ce même tendon subie en 2019 lorsqu'il évoluait aux Pacers d'Indiana et qui l'avait éloigné des terrains pendant un an.

Olidaipo cumulait cette saison 19,8 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes de moyenne (en 33 matches). Il devait être d'un grand apport offensif pour Miami, qui est directement qualifié pour les play-offs, occupant à trois matches de la fin de la saison régulière la 5e place de la Conférence Est avec le même bilan (38 victoires, 31 défaites) que les Atlanta Hawks (4e) et les New York Knicks (6e).

