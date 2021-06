La star de Brooklyn James Harden, blessé à l'ischio-jambier droit, ne jouera pas le deuxième match de la demi-finale de conférence Est contre Milwaukee, prévu lundi en play-offs NBA, ont annoncé les Nets dimanche. Harden, qui avait dû quitter ses coéquipiers au bout de seulement 43 secondes lors du match 1 tout de même remporté (115-107) par Brooklyn samedi, souffre d'une "tension musculaire", a indiqué son club sans donner de détail.

NBA Doncic étincelant mais éliminé : à Dallas de mieux l'entourer IL Y A 7 HEURES

L'arrière s'est fait mal en attaquant le panier. Coupé dans son élan, il s'est aussitôt tenu l'arrière de la cuisse droite. Il a ensuite regagné le vestiaire et n'est pas revenu poursuivre la rencontre. C'est une rechute dont a été victime "The Beard", victime d'une déchirure à l'ischio-jambier au printemps et qui avait manqué 21 des 23 derniers matches de la saison régulière. Il avait néanmoins été rétabli pour la campagne de play-offs, contribuant à la qualification lors du 1er tour aux dépens de Boston. Cette saison, le MVP 2018 tourne à 24,6 points, 10,8 passes et 7,9 rebonds de moyenne.

NBA Brooklyn prend le lead mais perd Harden HIER À 05:59