Pour bénéficier des libertés supplémentaires accordées par la NBA, il faudra avoir reçu leur deux doses de vaccins depuis au moins deux semaines ou faire partie d'une équipe où 85% des joueurs et 85% du staff sont vaccinés. Une fois cet obstacle franchi, il y aura plus de possibilités pour tout ceux qui doivent faire très attention depuis plusieurs mois désormais.

Ainsi, l'évolution la plus importante sera la possibilité de ne pas effectuer de quarantaine après avoir été en contact avec un tiers positif au Covid-19. Chaque personne vacinnée pourra aussi recevoir de la famille ou des amis à la maison et en déplacement sans avoir à les déclarer à sa franchise. Enfin, et c'est sans doute le plus important en déplacement, joueurs et staffs pourront diner dans un restaurant à l'extérieur. Chose interdite jusqu'ici pour limiter les contaminations dans une ligue qui a déjà reporté de nombreux matches. Autre avantage, le port du masque ne sera plus obligatoire dans le centre d'entraînement.

