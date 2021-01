Ce n'est pas la première fois que Draymond Green est exclu d'un match NBA, en revanche il ne l'avait jamais été pour avoir engueulé l'un de ses coéquipiers. On jouait la fin du deuxième quart-temps du match entre Golden State et New York, remporté par les Knicks (104-119) quand l'intérieur des Warriors a passé un savon à James Wiseman, son jeune coéquipie, pivot de première année. L'histoire ne dit pas si l'arbitre de la rencontre l'a pris pour lui mais il l'a en tout cas sanctionné d'une faute technique, la seconde pour Green, synonyme d'exclusion.