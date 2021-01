Le Jazz se repose sur un système et un collectif fort, bien rodé, qui lui permet de s’imposer même quand son meilleur joueur est à la peine. Donovan Mitchell n’a marqué que 9 points à 3 sur 15 aux tirs mardi soir. Mais son équipe a tout de même décroché une neuvième victoire consécutive en battant les Knicks (108-94). Avec sa maladresse, c’est l’autre All-Star de l’équipe d’Utah qui a pris le relais. Le Français Rudy Gobert a sorti un match de mammouth avec 18 points, 19 rebonds et 4 blocks au compteur. Il a dominé dans la peinture.

Pas de Kawhi Leonard, ni de Paul George et de Patrick Beverley. Les Clippers se déplaçaient à Atlanta pour y affronter les Hawks sans trois titulaires, dont leurs deux meilleurs joueurs. Et bien qu’ils se soient montrés vaillants, en accrochant leurs adversaires, ils ont fini par plier devant Trae Young et ses coéquipiers (99-108). Le jeune meneur All-Star a inscrit 38 points à 12 sur 23 aux tirs. De’Andre Hunter a ajouté 22 points tandis que Clint Capela a gobé 18 rebonds. En l’absence des stars, Reggie Jackson a compilé 20 points, 8 rebonds et 8 passes. Cette défaite marque la fin d’une très belle série pour l’équipe de Los Angeles. Elle restait sur sept succès consécutifs avant le match d’hier soir.