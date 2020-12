Selon le magazine économique américain Forbes, dont le classement annuel des sportifs en activité les mieux payés à travers le monde fait référence, l'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France Kylian Mbappe était en 2020 le sportif français le mieux payé avec 33,8 millions de dollars (27,6 M EUR), dont 20,8 millions en salaires et 13 millions en sponsoring et contrats de partenariat. Il devançait ses coéquipiers en équipe de France Paul Pogba (Manchester United, 28,5 M USD) et Antoine Griezmann (Barcelone, 26,7 M USD), les seuls Français à entrer dans ce top 100 mondial.