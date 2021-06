Le pivot français Rudy Gobert (Utah) et l'arrière Ben Simmons (Philadelphie) ont été sélectionnés à l'unanimité des votes, dans la meilleure équipe défensive de la saison régulière 2020-21, annoncé lundi la NBA. Gobert, qui vient d'être récompensé du trophée de meilleur défenseur de la saison pour la 3e fois en quatre ans, conforte logiquement sa présence dans ce cinq majeur défensif, pour le cinquième exercice consécutif.

Simmons, dauphin de Gobert pour le titre de meilleur défenseur, fait partie de cette équipe pour la deuxième saison consécutive. Les deux joueurs ont été mentionnés dans chacun des cent bulletins de vote remplis par les médias. Les trois autres joueurs à avoir été plébiscités sont l'ailier de Golden State Draymond Green, l'arrière de Milwaukee Jrue Holiday et son coéquipier le Grec Giannis Antetokounmpo.

Une deuxième meilleure équipe défensive a été composée, comprenant les joueurs de Miami Bam Adebayo et Jimmy Butler, ceux de Philadelphie, Joel Embiid et Matisse Thybulle, et la star des Clippers Kawhi Leonard.

