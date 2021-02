Ryan Saunders et les Timberwolves, c'est fini. Le désormais ex-entraîneur de Minnesota a été démis de ses fonctions, ont annoncé dimanche soir dans un communiqué les derniers de la conférence Ouest en NBA. "Ces décisions sont difficiles, cependant ce changement est dans l'intérêt du club et de ses objectifs de court et long terme", a estimé le directeur du basket Gersson Rosas.