La nouvelle a secoué le monde de la NBA. Shawn Bradley, l'ex-pivot de Dallas, a annoncé mercredi être paralysé après avoir été percuté par un véhicule en janvier alors qu'il faisait du vélo près de son domicile à St. George, dans l'Utah. "L'accident a provoqué une lésion traumatique de la moelle épinière qui l'a laissé paralysé", peut-on lire dans un communiqué de l'ancien joueur de 2,29m paru sur le site internet des Dallas Mavericks, une franchise pour laquelle il a disputé huit saisons.

Après une opération du cou, l'ex-pivot, aujourd'hui âgé de 48 ans, a passé "les huit dernières semaines en rééducation", d'après ce texte. Il suit désormais "une thérapie physique épuisante" durant laquelle il "apprend à faire face aux défis de la paraplégie". Shawn Bradley, qui a les nationalités américaine et allemande, a passé 12 saisons en NBA avec 832 matches à la clé dans les années 1990 et 2000 pour les Philadelphie 76ers, les New Jersey Nets et surtout les Dallas Mavericks (9 saisons). Il a enregistré une moyenne de 8,1 points, 6,3 rebonds et 2,5 contres par match.

NBA 50 points et un comeback héroïque : le nouveau chef-d’œuvre de Lillard IL Y A 16 HEURES

"Shawn a toujours été incroyablement déterminé et a fait preuve d'un esprit combatif. Nous ne lui souhaitons que le meilleur pour son rétablissement. Il fera toujours partie de notre famille des Mavs", a commenté Mark Cuban, le propriétaire de la franchise.

NBA LeBron va devenir actionnaire minoritaire des Boston Red Sox HIER À 21:21