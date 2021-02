"Il est encore trop tôt pour dire que nous sommes bons", a toutefois estimé Butler. "Il y a encore tellement de choses sur lesquelles nous devons travailler pour être meilleurs. Moi-même, n'importe qui, je ne veux pas que nous soyons complaisants et que nous pensions que tout va bien". Outre ses 33 points, Butler a également été l'auteur de 10 rebonds et de huit passes décisives. Goran Dragic a lui marqué 26 points, et le pivot Bam Adebayo a lui inscrit 19 points, 11 rebonds et sept passes pour contribuer .