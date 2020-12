Selon ESPN et le site The Athletic, citant des sources au sein du club, ce dernier a été testé positif au cours des dernières 24 heures, ce qui a activé le protocole sanitaire prévu en la circonstance et permis de déterminer ses cas contacts. Depuis, Martin Jr. a subi un test supplémentaire qui s'est avéré négatif, tout comme ceux passés par Wall et Cousins, les deux recrues majeures des Rockets à l'intersaison, renvoyés chez eux de manière préventive. Toujours selon ces médias, les trois joueurs se trouvaient mardi dans l'appartement de l'un d'eux où ils ont sollicité les services d'un coiffeur à domicile.