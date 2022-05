Le coach des Suns âgé de 50 ans était concurrencé par deux autres finalistes, Taylor Jenkins à la tête des Memphis Grizzlies, qui ont fini deuxièmes de la conférence Ouest, et Erik Spoelstra, qui a terminé à la première place de l'Est avec le Miami Heat.

Avec en ses rangs deux stars, Chris Paul et Devin Booker, il a présenté un bilan remarquable de 78% de victoires (64-18, record de la franchise) durant cette saison 2021-2022 dominée de bout en bout. Depuis la fusion ABA/NBA, seuls Steve Kerr (89% avec Golden State en 2015-2016), Phil Jackson (87,8% avec Chicago en 1996) et Mike Brown (80,5% avec Cleveland en 2009) ont eu un meilleur bilan. Ce dernier, assistant de Kerr chez les Warriors depuis six ans, vient d'ailleurs de retrouver un poste d'entraîneur en chef, puisqu'il a été engagé ce lundi par les Sacramento Kings.

Une domination totale

Voilà trois saisons que Williams est à la tête de Phoenix. L'an passé, après avoir fini 2e pour ce même titre de meilleur entraîneur, derrière Tom Thibodeau (New York), il avait conduit son équipe jusqu'en finale du championnat, perdue face à Milwaukee et Giannis Antetokounmpo.

Actuellement, Phoenix est à la lutte avec Dallas (deux victoires partout) pour une place en finale de conférence Ouest. Le 5e match aura lieu ce mardi dans l'Arizona. Si pour Williams, déjà double vainqueur du trophée du meilleur coach remis par ses pairs, cette consécration est la première, les légendaires Don Nelson, Gregg Popovich et Pat Riley l'ont chacun connue à trois reprises.

