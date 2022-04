Imaginez un peu. Dans la très, très riche histoire des Playoffs NBA, jamais un joueur n'avait rentré autant de shoots sans en manquer un. Nene Hilario (2017) et Larry McNeill (1975) détenaient un record déjà impressionnant à 12/12 mais le Brésilien comme l'Américain étaient des intérieurs. Chris Paul, meneur de son état, a porté, la nuit dernière, le record à 14 pour un total de 33 points dans la victoire qualificative des Suns sur les Pelicans (115-109). Une nouvelle preuve qu'il est bien le "Point God".

Malgré le retour de blessure de Devin Booker (13 points), les Suns avaient bien besoin d'un grand Chris Paul pour venir à bout d'une équipe de La Nouvelle-Orléans beaucoup plus embêtante que prévue. Les Pelicans menaient même de dix points à la pause mais la nuit parfaite de Paul, ainsi que celle de DeAndre Ayton (22 points à 10/12) ont fait pencher la balance. "C’est incroyablement unique, et vous ne pouvez pas savoir comme c’est particulier pour moi… Je n’en avais aucune idée", a assuré Paul.

Un match parfait, une série exceptionnelle

Selon ESPN, le meneur des Suns a inscrit 11 tirs en dehors de la raquette, ce qui glorifie encore un peu plus sa performance de la nuit. Dans l'histoire NBA, seul Wilt Chamberlain a réussi plus de shoots sans en rater un seul (18/18 et 16/16) mais l'immense pivot des années 60 l'a fait en saison régulière. C'est là que Chris Paul se démarque, lui a été parfait dans un match de Playoffs (14/14 aux tirs, 4/4 aux lancers), décisif qui plus est. Parfois moqué par le passé par sa propension à se blesser au pire moment, l'ancien des Clippers ou des Rockets a fait taire une partie des critiques dans ce premier tour.

Ses moyennes sur les six matches de la série face à La Nouvelle-Orléans parlent pour lui : 22,3 points à 56,7% de réussite mais aussi 11,3 passes décisives pour 1,5 perte de balle seulement. Sans Booker et contre une équipe accrocheuse, Phoenix a eu besoin d'un Paul toujours aussi gestionnaire mais plus scoreur, il a embrassé ce rôle à la perfection, faisant basculer les deux derniers matches du bon côté.

"Les mots manquent tant il a réalisé ce genre de choses tellement de fois, a salué son coach Monty Williams. C’est sans doute sa performance numéro 1 car ça vient tout juste d’arriver, et je sais combien New Orleans est spécial pour lui. Il se soucie profondément de la ville, des fans et des enfants." Drafté par les Hornets, qui évoluaient encore à La Nouvelle-Orléans entre 2005 et 2011 (année de son départ), Paul avait été marqué par l'ouragan Katrina qui avait ravagé la ville l'été avant sa première saison NBA.

La dernière chance de Paul ?

Des Hornets aux Suns, Paul a bien voyagé et réussi des merveilles partout où il est passé. Reste qu'il n'a jamais remporté de titre NBA, ni dans sa première franchise, ni avec les Clippers ou Houston, quand il avait atteint la finale de conférence ouest en 2017, que ses Rockets menaient 3-2 face aux Warriors de Curry et Durant avant que… sa cuisse ne le lâche et qu'il voit la série et les finales lui échapper.

Meilleurs bilans de la saison régulière, les Suns affronteront Dallas, tombeur de Utah, en demi-finale de conférence. Loin d'être un cadeau, la franchise de Luka Doncic devra pour autant faire avec un Chris Paul en très grande forme. A 37 ans, il sait où il veut aller. Sa mission, décrocher un titre NBA tant qu'il est encore temps. La chance ne repassera peut-être pas alors CP3 fait tout pour ne pas la laisser passer cette fois.

