13 juin 2019. Klay Thompson se blesse gravement à un genou, un soir de défaite en finales NBA. Les Golden State Warriors, doubles tenants du titre, sont détrônés par les Toronto Raptors. Ils perdent aussi leur star du poste 2, pour une longue durée. Celle-ci a même ressemblé à une éternité, la faute à un tendon d’Achille qui a, lui aussi, fait des siennes. Mais elle va enfin prendre fin ce dimanche.

Ad

Thompson va effectuer son retour à l’occasion de la réception des Cleveland Cavaliers, dans la nuit de dimanche à lundi (heure française). L’insider d'ESPN Adrian Wojnarowski l'a annoncé samedi soir, sur Twitter. Le joueur et sa franchise l'ont confirmé dans la foulée. "Demain, l'attente sera terminée", se réjouissent les Warriors, via leur compte officiel. Sur Instagram, le quintuple All-Star fait une référence au film "Space Jam" et déclare : "J'ai tellement hâte de vous retrouver, Dub Nation (surnom de l'ensemble des supporters de Golden State, NDLR) !"

NBA Quiz - Pouvez-vous citer les 30 joueurs qui ont inscrit 60 points dans un match NBA ? 01/05/2021 À 07:08

Quant à Stephen Curry, superstar de la ligue, inséparable de Klay Thompson son "Splash Bro", il salue le retour sur les parquets de "(son) frère" et invite la toile à partager ses meilleurs souvenirs de lui. Mais dès dimanche, Thompson qui joue au basket, cela ne se conjuguera plus seulement au passé.

NBA LeBron 7e, leader inattendu : Le Top 10 des salaires de la saison à venir 15/12/2020 À 19:50