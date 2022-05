Il est le seul à avoir fait l’unanimité. 500 points sur 500. Giannis Antetokounmpo figure dans la All-NBA First Team (équipe type de la saison en NBA) pour la quatrième fois de suite. Celle de la saison régulière 2021-22 a été officialisée mardi. Le joueur des Bucks est accompagné de Nikola Jokic (Denver), Jayson Tatum (Boston), Luka Doncic (Dallas) et Devin Booker (Phoenix). Joel Embiid, lui, n’est que dans "l’équipe 2".

Deuxième au classement du MVP, mais pas membre de l’équipe type de la saison. C’est presque paradoxal pour Embiid. Mais en tenant compte du fait qu’il a été devancé par Jokic (lui aussi pivot), pour l’obtention de la principale récompense individuelle, ce n’est pas illogique.

Les cent journalistes appelés à voter dans le monde (5 points pour une place en équipe 1, 3 points en équipe 2, et 1 point en équipe 3) devaient sélectionner deux arrières, deux ailiers et un pivot, dans chaque formation. Certains ont joué avec la règle, puisque Jokic a 88 citations en First Team, et Embiid 57. Mais il n'y a finalement pas eu à faire de la place pour deux "big men" dans la raquette.

Nikola Jokic lors du match 4 des playoffs NBA entre Denver et Golden State Crédit: Getty Images

Une première en 67 ans

Avec une première équipe composée de joueurs qui ont tous 27 ans ou moins, la NBA remonte le temps. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 1954-1955. Le résultat de ce vote est important pour les joueurs, certains contrats étant corrélés au statut de "All-NBA" ou non.

Dans l'équipe 2, l'intérieur camerounais est accompagné de Stephen Curry (Golden State), DeMar DeRozan (Chicago), Kevin Durant (Brooklyn) et Ja Morant (Memphis).

Jayson Tatum face à Giánnis Antetokoúnmpo lors du match 7 entre Boston et Milwaukee Crédit: Getty Images

18e sélection pour LeBron

Dans le troisième quintet, les expériments Chris Paul (Phoenix) et LeBron James (Los Angeles Lakers) cohabitent avec Pascal Siakam (Toronto), Karl-Anthony Towns (Minnesota) et Trae Young (Atlanta).

Au sein de la "Third Team", seul "King James" a eu des votes labellisés "First Team" (deux, seulement). Le "Chosen One" prend place dans l'un de ces cinq pour la dix-huitième fois depuis le début de sa carrière.

