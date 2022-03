La première : 14 décembre 1996

Aux Spurs, Gregg Popovich n'a pas toujours été l'entraîneur indéboulonnable. D'abord assistant de Larry Brown (1988-1992) puis Manager Général (1994-1996), il décide après dix-huit matches seulement lors de la saison 1996-1997 de virer le coach Bob Hill pour se nommer à sa place. Une décision qui passe mal à San Antonio puisque Hill était un coach respecté. Ses deux premières sorties sont des défaites, devant Phoenix puis les Clippers avant le soulagement contre Dallas (106-105) grâce à un panier de David Robinson à huit secondes de la fin. Pour son premier match à domicile, Popovich avait été sifflé par le public au moment de la présentation. A la fin du match, ses joueurs l'encerclent pour célébrer avec lui.

Gregg Popovich, le coach des Spurs en 1997 Crédit: Getty Images

La première bague : 2 novembre 1999

En NBA, chaque membre d'une équipe championne reçoit une bague, symbole de son appartenance à la caste des joueurs ou entraîneurs titrés. Manière de prolonger le plaisir, cette bague est toujours remise lors du premier match de la saison suivante. Pour les Spurs, ce fut le 2 novembre 1999 face à Philadelphie dans l'Alamodome. Un succès 89-76 mais l'important était ailleurs pour Popovich qui devenait le 26e coach titré dans l'histoire NBA. Quatre sacres allaient suivre.

Le Big Three : 29 octobre 2002

L'ère Gregg Popovich à San Antonio résonne inévitablement avec celle du "Big Three" composé de Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili. Si "Pop" a été champion avant, qu'il a coaché après, plus du tiers de ses victoires ont été acquises avec l'un des trios les plus fameux de la NBA. L'histoire a débuté un 29 octobre 2002 sur le parquet des triple champions en titre : les Los Angeles Lakers. Ironie de l'histoire, aucun membre du trio n'a brillé ce soir-là (14 points pour Duncan, 7 pour le rookie Ginobili, 2 pour Parker à 0/10). Mais ce succès devait être annonciateur de ce qu'il allait se passer en Playoffs où les Spurs ont mis fin au rêve de quadruplé d'O'Neal et Bryant.

Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker Crédit: Eurosport

L'idée géniale : 28 janvier 2007

"Il n'y aurait pas eu de titre sans Manu Ginobili". Le jour du retrait de maillot de l'Argentin, Gregg Popovich a rendu hommage au sacrifice de son génial arrière. Pendant les premières années de sa carrière, Ginobili alterna entre le cinq de départ et le banc au gré de ses performances et de ses blessures. Mais le 28 janvier 2007, son coach prend la décision d'en faire un sixième homme à plein temps, ou presque, pour densifier sa rotation. Coup de génie. Si les Spurs remportent le duel face aux Lakers ce soir-là, Popovich a surtout trouvé en Ginobili le joueur capable de secouer le banc.

La plus internationale : 26 novembre 2012

Cette victoire n'a que peu de valeur sportive et aucune célébration ou commencement d'une ère vient la rendre iconique. Ce pourquoi nous la retenons ce succès des Spurs sur Washington le 26 novembre 2012, c'est parce que ce soir-là, Gregg Popovich a utilisé huit joueurs (sur 13) internationaux. En incluant Tim Duncan (Îles Vierges), voici la liste : Tony Parker, Boris Diaw et Nando de Colo (France), Manu Ginobili (Argentine), Tiago Splitter (Brésil), Patty Mills (Australie) et Cory Joseph (Canada). Si pour les Spurs piocher à l'étranger a toujours été utile sportivement, Popovich en a toujours profité pour ouvrir ses joueurs, américains notamment, à d'autres cultures.

La plus collective : 4 mars 2014

Longtemps réputé pour être un coach défensif d'une équipe ennuyeuse à voir jouer, Gregg Popovich a su faire évoluer son style, preuve de son immense qualité. Au tournant des années 2010, les Spurs ont changé, devenant une équipe plus rapide et plus joueuse. Ce succès sur Cleveland résume à la perfection la saison 2014 des Spurs connue sous le nom de "Beautiful Game" et qui s'achèvera par une démonstration en finale face au Heat. Ce soir-là, les 13 joueurs des Spurs font au moins une passe décisive et 39 des 43 paniers inscrits le sont après service d'un partenaire. Du grand art.

Un premier record : 13 avril 2019

En NBA, allez savoir pourquoi, les records les plus importants concernent la saison régulière. Ainsi Kareem Abdul-Jabbar est, encore pour un temps, le scoreur le plus prolifique de l'histoire de celle-ci. Même chose pour Popovich avec les victoires depuis cette nuit. En fait, "Pop" détenait déjà un record pour les succès. Sans doute celui qui dit le plus sur la longévité et la qualité d'une carrière de coach : le plus de victoires saison régulière et Playoffs confondus. Le 13 avril 2019, il glanait ainsi sa 1 413e, passant Lenny Wilkens. Aujourd'hui, ce total atteint 1506.

Celle qui restera : 12 mars 2022

L'heure était venue. Si, sur le papier, ce n'était pas le match le plus facile à aller chercher, Gregg Popovich a remporté sa 1336e victoire en carrière face à Utah. Pourtant, les Spurs ont compté jusqu'à 15 points de retard en début de 4e quart-temps. Mais le mythique entraîneur texan en a vu d'autre, et Dejounte Murray et compagnie ont réussi à renverser le Jazz (104-102) pour que le doyen des coaches en NBA (73 ans) dépasse Don Nelson pour marquer à tout jamais son empreinte sur la grande Ligue. Pour l'anecdote, seuls six joueurs de son équipe actuelle étaient nés avant sa première victoire : McDermott (1992), Poeltl (1995), Landale (1995), Bates-Diop (janvier 1996), Murray (septembre 1996) et Cacok (octobre 1996). Une domination qui dure depuis 26 ans.

