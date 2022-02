Les dés sont jetés pour le All-Star Game. Seul représentant français, le pivot de Utah, Rudy Gobert, a été choisi en avant-dernier par les capitaines du All-Star Game de la NBA, Kevin Durant (Brooklyn), l'incluant dans son équipe qui affrontera celle de la superstar des Lakers, LeBron James, le 20 février à Cleveland.

Le Français, dont ce sera la troisième participation d'affilée à cet évènement annuel, avait été choisi en dernier l'an passé par James. Cette fois, il laisse cette place à une grosse star, James Harden, qui vient d'être transféré chez les Sixers de Philadelphie, en provenance des Nets. Raison évidente pour laquelle Durant ne l'a pas sélectionné, quand James s'amusait lui aussi à ne pas prononcer son nom, le tout provoquant quelques moments d'hilarité à l'antenne de NBA on TNT.

Durant refuse de sélectionner son désormais ex-coéquipier Harden

Comme le veut la procédure, LeBron James, dit "LBJ", a choisi en premier ses coéquipiers, car il est celui qui a récolté le plus de votes de la part du public, pour entamer la sélection du All-Star Game. Après quoi Kevin Durant, "KD", a choisi son premier jouer et ainsi de suite à tour de rôle.

James a appelé comme l'an passé Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State) et Nikola Jokic (Denver), complétant son cinq majeur avec DeMar DeRozan (Chicago). Hormis ce dernier, tous ont été désignés MVP ces dernières saisons en NBA. Durant, qui ne disputera pas cette rencontre, car blessé à un genou, a lui choisi Joel Embiid (Philadelphie), Ja Morant (Memphis), Jayson Tatum (Boston), Trae Young (Atlanta) et Andrew Wiggins (Golden State).

Sur quoi il a été le premier à choisir parmi les 14 remplaçants, appelant Devin Booker (Phoenix), Karl-Anthony Towns (Minnesota), Zach LaVine (Chicago), Dejounte Murray (San Antonio), Khris Middleton (Milwaukee), LaMelo Ball (Charlotte) et Rudy Gobert (Utah). LeBron a choisi Luka Doncic (Dallas), Darius Garland (Cleveland), Chris Paul (Phoenix), Jimmy Butler (Miami), Donovan Mitchell (Utah), Fred VanVleet (Toronto) et James Harden (Philadelphie).

Outre ce match, le All-Star Game sera agrémenté des concours de dunk, de tirs à trois points et d'agilité, ainsi que d'un mini tournoi opposant rookies et sophomores (joueurs dans leur première et deuxième année) de la ligue.

