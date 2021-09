Evan Fournier n'aura pas mis longtemps à se faire remarquer à New York. Alors que son arrivée a déjà été saluée par Julius Randle, Tom Thibodeau ou encore Kemba Walker, avec qui il a évolué à Boston entre février et mai dernier, le natif de Saint-Maurice a fait parler de lui lors du traditionnel media day de rentrée.

Exigeants et omniprésents autour de la franchise, les médias new yorkais ont encore plus découvert la personnalité du Tricolore ce lundi. Interrogé sur son histoire avec le judo et sur son temps passé sur les tatamis avec ses parents, ex-judokas de haut niveau, le nouveau numéro 13 des Knicks est allé droit au but pour répondre à Stefan Bondy, le journaliste du New York Daily News. "Mes deux parents étaient dedans (ndlr, dans le judo). Mon père était entraîneur en équipe nationale et je m'entraînais avec lui sur le côté, c'était un truc non-officiel. Je peux te botter les fesses par contre, ne t'inquiète pas."

De quoi provoquer l'hilarité de la salle de presse et des journalistes présents. Et se mettre un peu plus les fans de la franchise dans la poche par la même occasion.

