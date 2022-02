Juwan Howard, désormais coach de l'équipe de l'université du Michigan, a été suspendu jusqu'à la fin de la saison universitaire. La raison ? L'ancien joueur de NBA a frappé au visage un entraîneur de l'équipe adverse après une défaite. La Conférence Big Ten, affiliée au championnat universitaire NCAA et qui organise le championnat impliquant les deux équipes, a annoncé cette sanction lundi, affirmant qu'elle a été prise après consultation des deux universités.

"Il a été convenu qu'il y a eu une violation manifeste de l'esprit sportif de la Conférence Big Ten de la part de l'entraîneur principal de l'équipe masculine de basket-ball du Michigan, Juwan Howard", a déclaré la Big Ten dans un communiqué. Howard, qui a été condamné à une amende de 40.000 dollars (35.000 euros), sera suspendu pour les cinq prochains matchs qui restaient à disputer jusqu'à la fin de la saison.

Ad

Plusieurs suspensions

NBA La tuile pour les Suns : Paul, six à huit semaines sur le flanc HIER À 07:16

L'entraîneur principal du Wisconsin, Greg Gard, a écopé d'une amende de 10.000 dollars mais n'a pas été suspendu à la suite de cet incident. Juste après le match, alors qu'ils devaient se plier à la poignée de main traditionnelle d'après-match, Howard a fait savoir à Gard qu'il contestait un temps mort accordé à l'équipe du Wisconsin, qui a remporté le match 77-63.

Howard a expliqué par la suite qu'il pensait que ce temps mort n'était "pas nécessaire à ce moment-là, surtout avec une si grande avance". En essayant d'expliquer son point de vue, Gard a attrapé le bras de Howard, ce qui a déplu à ce dernier. Une mêlée s'en est suivie. Les joueurs du Michigan, Moussa Diabate et Terrance Williams II, ainsi que le joueur du Wisconsin Jahcobi Neath, ont chacun été suspendus le temps d'un match pour avoir assené des coups de poing.

"Les entraîneurs et les étudiants-athlètes de la conférence Big Ten doivent faire preuve d'un plus grand esprit sportif", a souligné le commissaire de la conférence, Kevin Warren, dans un communiqué. Howard a joué en NBA de 1994 à 2013 et été deux fois champion de la NBA, ayant remporté le titre en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami. Il a pris sa retraite en tant que joueur en 2013 et est l'entraîneur principal du Michigan depuis 2019.

NBA Curry époustouflant, James décisif : "Team LeBron" a fait le show HIER À 06:15