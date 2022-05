Les fans de NBA neutres ne bouderont pas leur plaisir. Nous aurons droit à encore au moins un match entre les Mavs de Luka Doncic et les Warriors de Stephen Curry. Mardi soir (dans la nuit de mardi à mercredi, heure française), Dallas a pris le dessus dans sa salle sur Golden State (119-109), et ce malgré un dernier quart temps inquiétant (20-39). Les hommes de Steve Kerr ne mènent plus "que" 3-1 dans ces finales de la Conférence Ouest NBA.

