On le pensait sur le chemin de la guérison, enfin sorti d'affaire, mais surtout, qu'il ne pourrait tomber plus bas. Pourtant, il y a quelques jours, Delonte West a encore tristement fait parler de lui en Floride, comme en témoigne une vidéo exclusive publiée par le magazine TMZ et qui a une nouvelle fois ému les suiveurs de la balle orange outre-Atlantique.

Car l'ancien meneur des Cavaliers a encore une fois complètement disjoncté, comme en atteste le film que s'est procuré le média. Sous l'emprise évidente de l'alcool et de drogue, l'ex-NBAer s'est rendu au commissariat de Boynton Beach où il aurait frappé les vitres de l'établissement et se serait montré très véhément à l'égard des forces de l'ordre, tenant des propos incohérents et violents.

Ad

"Je suis le président des Etats-Unis. J'étais meilleur que LeBron James, je suis meilleur que Jordan…"

NBA Simmons, Irving ou Wall : Qui rejouera le premier ? IL Y A 8 HEURES

"Je suis venu vous sauver et vous aider, car je suis le président des Etats-Unis. Je suis le président de Jésus, et je suis le président des Etats-Unis également. Vous parlez au put*** de commandant en chef là. (...) J’étais meilleur que LeBron James. Je suis meilleur que Jordan. Je suis le meilleur à avoir jamais joué à ce sport', peut-on notamment comprendre dans la vidéo qui contient également beaucoup de propos homophobes.

Au total, pas moins de trois chefs d'accusations ont été assignés à l'ancien joueur de la franchise des Boston Celtics à la suite de cet événement. Pas de quoi arranger le sort de l'homme de 38 ans qui avait pourtant été aidé ces derniers mois.

45,8M de dollars pour le n°1 : Le Top 10 des salaires de la saison

Placé sur le chemin de la guérison, West a encore bifurqué

Tout semblait indiquer que l'ancien coéquipier de LeBron James était sur le chemin de la rédemption il y a quelques semaines encore. Alors que son ancien président Mark Cuban l'avait retrouvé faisant la manche, sous l'emprise de drogues dans une station service de Dallas en septembre 2020, Delonte West avait été accompagné par le propriétaire des Dallas Mavericks pour se sortir d'affaires. Ce dernier lui avait d'ailleurs permis d'être admis en cure de désintoxication, lui payant l'admission.

L'ancien meneur avait également reçu de nombreux soutiens de la part des acteurs de la ligue, notamment de ses anciens coéquipiers, dont LeBron James. Passage à la clinique, programme de réinsertion et même nouvel emploi, le natif de Washington DC semblait vouloir rompre avec ses dernières années chaotiques. En vain.

Rongé par l'alcool, la drogue, les dettes et diagnostiqué bipolaire, West a tout perdu. L'ancien 24e choix de la draft 2004 attend désormais son procès en novembre prochain où il sera jugé pour ses dernières sorties. En espérant qu'après ces nombreux incidents, Delonte West parvienne à relever la tête et se sortir de cette sombre spirale.

Mark Cuban avec Delonte West avant une rencontre entre les Dallas Mavericks et les Golden State Warriors en avril 2012. Crédit: Getty Images

NBA Quatre à la suite pour démarrer : les Bulls reviennent 24 ans en arrière IL Y A 13 HEURES