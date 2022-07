Damian Lillard, la prolongation record. Le meneur de Portland a trouvé un accord avec sa franchise pour une prolongation de contrat de deux années supplémentaires, avec un superbe pactole au bout. Ce nouveau bail va l'emmener jusqu'en 2027 avec les Blazers, son équipe de toujours. Et les salaires annoncés sont du jamais vu, même en NBA.

L’information nous vient des incontournables insiders de la NBA, Shams Sharania (The Athletic), et Bobby Marks (ESPN). Selon les journalistes, le meneur de 31 ans va toucher.. 122 millions de dollars pour ces deux années de prolongation, entre 2025 et 2027, ce qui va constituer un record pour la ligue américaine de basket.

Conséquence de cette prolongation : le contrat de l'Américain lui permettra d'empocher au total la somme de 270 millions de dollars lors des cinq prochaines années. Si cet accord était attendu de l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres dévoilés font tourner la tête. Et pourraient donner des idées à d'autres superstars...

