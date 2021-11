Le match : Jaren Jackson Jr achève le Jazz dans les dernières secondes

Les Grizzlies sont capables du meilleur comme du pire cette saison. Il leur arrive de perdre de 43 points contre les Wolves ou… de battre le Jazz à Salt Lake City, où il est toujours difficile d’aller gagner. Ja Morant et ses coéquipiers l’ont fait la nuit dernière (119-118). Avec un finish héroïque et un panier pour la gagne inscrit par Jaren Jackson Jr à quelques secondes de la fin de la partie.

Ad

NBA Du sang, une bagarre et un rouge pour LeBron : soirée chaotique à Detroit HIER À 06:37

Utah a pourtant fait le plus dur en prenant une avance de 6 longueurs (118-112) à 90 secondes de la sirène. Deux paniers à trois-points consécutifs de Bojan Bogdanovic (24 points) pour se détacher au meilleur moment. Un avantage a priori décisif. Et finalement non. Memphis est d’abord revenu en marquant des lancers-francs. Puis Jackson a remporté un entre-deux face à Rudy Gobert (23 points, 13 rebonds, 5 blocks) avant de planter le panier à trois-points de la victoire à 5,7 secondes de la fin. La conclusion d’une belle soirée pour le jeune intérieur, auteur de 26 points, 8 rebonds et 2 blocks. Avec ce succès, les Grizzlies repassent au-dessus des 50% de victoires (9-8).

La série : Et de 13 à la suite pour Phoenix !

Les Suns enchaînent. Treizième victoire d’affilée pour les derniers finalistes NBA, vainqueurs des Spurs lundi soir (115-111). Ils se sont fait une petite frayeur dans les deux dernières minutes en laissant leurs adversaires revenir au contact mais les joueurs de Monty Williams ont dominé la majeure partie de la rencontre. Avec un Deandre Ayton dominant sous les panneaux. Le jeune pivot a compilé 21 points à 10 sur 16 aux tirs et 14 rebonds. Devin Booker a ajouté 23 points.

Les Suns ont remporté les deux premiers quart-temps pour compter 13 points d’avance à la pause (57-44) puis 15 à l’entame des 12 dernières minutes (90-75). Les Spurs ont recollé sur le tard sous l’impulsion d’un Dejounte Murray en triple-double (18 points, 10 rebonds, 11 passes). Mais les joueurs de Phoenix se sont contentés de gérer pour maintenir leur série de succès, même s’ils commencent à montrer quelques petits signes de fatigue. Ils occupent la deuxième place à l’Ouest (et en NBA) avec un bilan de 14-3.

La performance : Terry Rozier et LaMelo Ball combinent 60 points

Les Hornets sont en grande forme ! La franchise de Caroline du Nord a gagné 6 de ses 7 derniers matches. Avec une nouvelle victoire mardi soir. Contre les Wizards (109-103). Charlotte a pu compter sur LaMelo Ball, auteur de 28 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. Mais aussi Terry Rozier, son patenaire sur les lignes arrières. Ce dernier a marqué 32 points avec 8 paniers primés. Dont celui pour la gagne dans les derniers instants de la partie.

Le joueur : Cam Thomas décisif pour les Nets

Très en vue pendant la Summer League, Cam Thomas n’a quasiment pas joué depuis le coup d’envoi de la saison. C’est même à l’échelon inférieur, en G-League, que le jeune homme s’est illustré avec un match à 46 points samedi dernier. Une performance qui lui a permis de retrouver sa place dans la rotation des Nets la nuit dernière. Et ses 11 points ont contribué à la victoire de Brooklyn contre Cleveland (117-112). En effet, il a marqué 8 d’entre eux dans le troisième quart-temps, moment où les New-yorkais ont fait la différence après avoir couru au score quasiment toute la partie. Son tir à trois-points puis son panier avec la faute ont lancé les Nets sur un 13-2 décisif pour prendre une toute petite avance (84-82) à l’entame du dernier quart-temps. Avec une entrée aussi remarquée, Thomas pourrait s’être fait une petite place dans la rotation de Steve Nash.

La stat : 15

Comme le nombre de matches perdus à la suite par les Rockets, la plus mauvaise équipe de la ligue. L’anti-Phoenix. Houston a concédé une quinzième défaite de rang en s’inclinant contre Boston (90-108) lundi soir. Les Texans sont évidemment derniers en NBA avec un bilan de 1-16. Ils sont aussi partis pour terminer avec le pire bilan de l’Histoire du championnat s’ils venaient à continuer sur ce rythme.

L'image : Collins dit non

John Collins a colé un vilain contre lors de la victoire des Hawks sur le Thunder.

Les Français : Rudy Gobert presque parfait

Le Jazz a perdu contre les Grizzlies mais Rudy Gobert a tout essayé pour faire gagner les siens. Le pivot tricolore a compilé 23 points et 12 rebonds en ne ratant qu’un seul tir (9 sur 10). Il a aussi calé 5 blocks. Seul petite ombre au tableau, il a perdu l’entre-deux qui a mené au panier à trois-points décisif de Jaren Jackson Jr.

Les résultats de la nuit en NBA

Wizards - Hornets : 103-108

Hawks - Thunder : 113-101

Celtics - Rockets : 108-90

Bulls - Pacers : 77-109

Bucks - Magic : 123-92

Pelicans - Timberwolves ; 96-110

Spurs - Suns : 111-115

Jazz - Grizzlies : 118-119

Kings - Sixers : 94-102

NBA Les Sacramento Kings limogent leur entraîneur Luke Walton HIER À 22:53