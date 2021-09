Frank Ntilikina aura bien une chance de plus en NBA. Si le Français n'a pas assez convaincu New York pour que les Knicks lui offrent une prolongation à l'issue de son premier contrat de quatre ans, l'international français se voit donner l'occasion de se faire une place chez les Dallas Mavericks. Les Texans ont annoncé, cette nuit, lui avoir fait signer un contrat d'un an au salaire minimum. Attention, cela ne signifie pas obligatoirement que Ntilikina débutera la saison avec les Mavs.

En effet, avec le meneur de jeu tricolore, Dallas compte désormais 20 joueurs pour son camp d'entraînement mais surtout 16 contrats garantis. Or, quand la saison débutera le 18 octobre, les effectifs des équipes devront être ramenés à 15. Aussi, les dirigeants des Mavericks devront faire un choix et payer le montant garanti au joueur qu'ils décideront de libérer. En quête d'un meneur supplémentaire, les coéquipiers de Luka Doncic pourraient bien avoir besoin du "French Prince" mais celui-ci a un mois pour les en convaincre.

NBA Ntilikina, dernière chance à Dallas avant la fin du rêve ? HIER À 09:27

Arrivé en NBA en 2017, Frank Ntilikina a passé quatre ans à New York sans jamais réussir à s'y imposer sur la durée. Excellent défenseur, adroit sur certaines périodes, le Français a payé le fait de ne pas posséder de qualités offensives assez marquées et, peut-être aussi, son manque de prise d'initiatives. A Dallas, il n'aura, selon toute vraisemblance, pas un énorme temps de jeu mais il a les qualités pour être utile aux côtés de Doncic et Porzingis, les deux stars de l'équipe.

NBA Ntilikina, dernière chance à Dallas avant la fin du rêve ? HIER À 09:27