Voici pourquoi il est surnommé Jimmy "Buckets" ("paniers"). Et encore, c’est presque réducteur. Dans la nuit de vendredi à samedi, heure française, Jimmy Butler a été un leader admirable pour le Heat, sur le parquet des Celtics. Il a inscrit 47 points, capté 9 rebonds et délivré 8 passes décisives, au cœur d’une victoire qui permet à Miami d’égaliser (103-111, 3-3), lors des finales de la Conférence Est. Le "game seven" déterminera dimanche qui rejoindra Golden State en finales NBA , et il se tiendra en Floride.