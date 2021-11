Si vous êtes un consommateur de matches NBA ou que vous survolez simplement chaque matin les feuilles de stats, un chiffre vous a sans doute souvent tapé dans l'œil : celui des points marqués, anormalement bas eu égard à la course en avant effrénée qu'il connaissait ces dernières années. Si l'échantillon est encore faible pour dresser un bilan significatif, la tendance est assez importante pour qu'on la note, et surtout pour qu'on s'intéresse à ses causes.

Ad

Moins cinq points en moyenne par équipe depuis la reprise, un pourcentage à trois points qui ramène plus de vingt ans en arrière, une efficacité offensive qui recule d'une demie-décennie... La NBA n'était pas prête à ça et pour cause. Sur fond de révolution du shoot à trois points, d'amélioration des schémas offensifs et d'une défense pas toujours impliquée en saison régulière, la grande ligue connaissait une augmentation constante des indicateurs utilisés pour juger de la qualité des attaques.

NBA Testé positif au Covid-19, Embiid va manquer plusieurs matches IL Y A 5 HEURES

Même Curry shoote "mal" cette saison

Le premier d'entre eux, le plus simple : le nombre de points par équipes est revenu à ses standards de 2017/2018. Cette saison-là, les équipes NBA inscrivaient 106,3 points par match. Un chiffre qui allait grimper saison après saison : 111,2 puis 111,8 et même 112,1 en 2020/201 avant de redescendre à 107,1 cette saison. Plus précis, "l'offensive rating", qui calcule le nombre de points inscrits sur 100 possessions lissant ainsi les différences de rythme, connaît lui aussi la même baisse : 112,3 la saison dernière et 110,6, 110,4 et 108,6 depuis 2017/2018. En ce début de saison, il tombe à 107,1.

Stephen Curry au shoot avec les Golden State Warriors face aux Houston Rockets Crédit: Getty Images

Ces deux indicateurs sont intimement liés à l'adresse à trois points. Puisque les équipes shootent de plus en plus et de mieux en mieux de loin, elles ont augmenté leur efficacité en attaque. Or, l'adresse est elle aussi en baisse. Avec 34,1% à trois points, elle est même la pire depuis la saison 1998/1999 quand le tir derrière l'arc n'était qu'une arme peu utilisée. Exemple le plus parlant, Stephen Curry shoote cette saison à 37,4% de loin, la pire moyenne de sa carrière, à six points de sa moyenne depuis ses débuts en NBA (43,2%) Pour ce chiffre, le coupable est tout trouvé : le nouveau ballon.

Du Spalding au Wilson, les joueurs doivent s'adapter à un nouveau ballon

Premier partenaire de la NBA, Wilson avait laissé la place à Spalding en tant que fournisseur officiel des ballons de la NBA en 1983, après 37 ans de bons et loyaux services. Nouveau changement cette saison avec le retour aux affaires de Wilson. Ce qui ne plaît, pour le moment, pas à grand monde. "Je ne veux pas en faire une excuse mais la balle est différente. Il n'y a pas le même toucher, la même souplesse que sur la Spalding", juge Paul George, la star des Los Angeles Clippers. CJ McCollum, président du syndicat des joueurs, ou encore Devin Booker se sont plaints eux aussi. Une fronde qui ramène 15 ans en arrière, quand en 2006 les joueurs avaient obtenu gain de cause face à la NBA qui avait modifié ses ballons sans changer de fournisseur.

La ligue avait accepté de revenir à l'ancien ballon. Mais cette année il s'agit d'un changement de marque. On peut donc assurer que les joueurs vont devoir s'habituer aux Wilson. Tout comme ils vont devoir faire avec les nouvelles règles qui tendent à supprimer les fautes obtenues par les attaquants sur des mouvements dits "non-naturels". Un phénomène loin d'être neutre.

"L'efficacité offensive était un peu tirée artificiellement vers le haut"

C'est l'arsenal offensif de certains joueurs qui se trouve chamboulé. On citera évidemment James Harden, Trae Young et Luka Doncic. Mais le phénomène est bien plus large. Couplé au changement de ballon, il a refaçonné le visage de la NBA. "Je pense qu'il est important de noter que l'efficacité offensive était un peu tirée artificiellement vers le haut ces dernières années. Nous tirions tellement de lancers, avions tellement de +1. C'était un peu hors de contrôle", note Steve Kerr, le coach des Warriors quand Mark Daigneault, son homologue au Thunder, relève un autre point crucial.

"S'ils conservent ces règles toute la saison, il y aura un impact réellement important puisque ce sont les joueurs qui sont le plus importants pour les attaques qui sont touchés", dit-il. Sur les dix meilleurs scoreurs de la saison dernière (Curry, Beal, Lillard, Embiid, Antetokounmpo, Doncic, LaVine, Williamson, Irving et Tatum), ceux qui ont foulé les parquets depuis la reprise ont tous connu une baisse de leur moyenne de points.

"C'est encore tôt dans la saison. Tout le monde cherche encore son rythme et son alchimie", relativise Taylor Jenkins, l'entraîneur des Memphis Grizzlies. Il est vrai que la saison n'est pas encore entrée dans son deuxième mois et tous ces chiffres ont des chances d'augmenter un peu. Reste que les voir stagner à des hauteurs moins importantes que les saisons précédentes est un scénario plausible. "La ligue va s'adapter. Quand l'attaque gagne en efficacité, vous trouvez de nouvelles manières de défendre. C'est un jeu de ping-pong des deux côtés du terrain", conclut Mark Daigneault. La défense aurait-elle repris le dessus sur l'attaque en NBA ?

NBA Les Warriors de retour au sommet, Rubio en mode record IL Y A 18 HEURES