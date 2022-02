Pour cet All-Star Game 2022, la NBA a mis en place un format de compétition inédit. Plutôt qu'une rencontre classique entre deux formations de 14 joueurs selon la conférence dont ils sont issus, quatre équipes de sept joueurs ont été formées et baptisées du nom d'une ancienne star chargée de coacher chacune d'entre-elles. En l'occurrence Rick Barry, James Worthy, Isiah Thomas et Gary Payton. La première équipe atteignant les 50 points se qualifierait pour la finale, laquelle serait remportée par la formation la plus prompte à marquer 25 points.

Cade Cunningham (Team Barry) devant Lamelo Ball (Team Payton) lors du Rising Stars Challenge du All-Star Game 2022 Crédit: Getty Images

Après avoir battu de justesse en demi-finale la "Team Payton", où figurait notamment LaMelo Ball (Charlotte) qui jouera dimanche le All-Star Game avec les "grands", la "Team Barry" a remporté l'épreuve aux dépens de la "Team Isiah" sur un lancer franc de l'Allemand Franz Wagner (Orlando), après que Cunningham a inscrit un shoot décisif derrière l'arc, finissant le tournoi avec 18 points. Le meneur de Détroit, n°1 de la dernière draft, a d'ailleurs été élu MVP de ce Rising Stars Challenge.

Ce week-end du All-Star Game se poursuit samedi avec les concours de tirs à trois points, de dunks et d'agilité avant la grande affiche dimanche qui opposera la "Team LeBron James" à la "Team Kevin Durant".

