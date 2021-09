L'ailier de Golden State Andrew Wiggins, qui refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, ne pourra pas jouer les matches à domicile de son équipe la saison prochaine, la NBA ayant rejeté vendredi sa demande d'exemption pour motif religieux.

"La NBA a examiné et rejeté la demande d'Andrew Wiggins d'exemption pour motif religieux, l'ordonnance du département de la santé publique de San Francisco exigeant que les personnes âgées de 12 ans et plus soient vaccinées pour pouvoir participer à événements de grande affluence en intérieur", a expliqué l'instance dans un communiqué.

"Wiggins ne pourra donc pas jouer les matches à domicile des Warriors jusqu'à ce qu'il remplisse cette condition", a conclu la NBA, estimant que sa présence constituerait une violation du règlement de cette autorité locale. Comme la ville de San Francisco, celle de New York a imposé la même mesure. Ce qui concerne les joueurs des Knicks et des Brooklyn Nets.

Wiggins ratera l'ouverture de la saison des Warriors le 21 octobre

Les basketteurs non vaccinés pourront jouer cette saison - là où les villes les autoriseront -, mais selon les protocoles de la NBA ils devront être testés quotidiennement les jours d'entraînement, de voyage et de match. Les joueurs entièrement vaccinés ne seront pas soumis à des tests quotidiens.

Agé de 26 ans, Wiggins est l'un des joueurs les plus en vue de la NBA à affirmer publiquement son refus de se faire vacciner. "Chacun son truc, vraiment. Celui qui veut se faire vacciner, peut se faire vacciner, celui qui ne veut pas se faire vacciner, ne se fait pas vacciner", avait-il déclaré en mars.

"Pour l'instant, je ne me fais pas vacciner, mais ce n'est pas une critique à l'égard de ceux qui se font vacciner. Je prends mes propres décisions. Et en ce moment, j'ai décidé de ne pas le faire", avait-il ajouté. Le premier match à domicile de la saison régulière des Warriors aura lieu contre les Los Angeles Clippers le 21 octobre.

