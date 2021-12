New York Knicks - Atlanta Hawks (18h) : L’hécatombe chez les Hawks

C’est sans doute l’équipe du jour la plus touchée par la multiplication des cas de Covid-19 en NBA, en tout cas sur le plan qualitatif. Avec l’annonce de l’entrée d’Okongwu en protocole Covid, cela fait huit joueurs des Hawks sur le flanc : quatre titulaires, dont sa star Trae Young, mais aussi deux de ses meilleurs atouts en sortie de banc. Atlanta sera fortement amoindri pour son déplacement au Madison Square Garden et devra compter sur de grosses performances John Collins et Cam Reddish pour s’en sortir.

Absences côté Hawks : Trae Young, Onyeka Okongwu, Clint Capela, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Lou Williams, Thimothé Luwawu-Cabarrot, Solomon Hill, Sharife Cooper et Wes Iwundu (healty&safety protocol) + DeAndre Hunter (blessure)

De son côté, New York est lui relativement épargné en ce jour de Christmas Day avec seulement trois absents. Surtout, la grande majorité des cadres sont là et les Knicks viennent en plus d’enregistrer les retours de R.J Barrett et d’Immanuel Quickley, sortis du protocole Covid. S’il n’est pas encore certain que les deux joueurs soient disponibles et encore moins en condition de jouer longtemps, cela fait plusieurs nouvelles encourageantes pour New York, seulement 12e de la Conférence Est.

Absences côté Knicks : Kevin Knox, Miles McBride et Nerlens Noel (healty&safety protocol) + Derrick Rose (blessure)

Milwaukee Bucks - Boston Celtics (20h30) : Le grand retour de Giannis ?

Jouera ? Jouera pas ? Seul l’avenir nous le dira mais les nuages qui plombaient l’air au-dessus de la tête des supporters des Bucks sont en train de sérieusement se dissiper. Eloigné des parquets depuis plusieurs jours en raison du protocole Covid, Giannis Antetokounmpo pourrait bien faire son retour pour le Christmas Day. Un beau cadeau pour Milwaukee, d’autant que Bobby Portis fera lui aussi son retour, avec certitude dans son cas.

Absence côté Bucks : Brook Lopez (blessure)

Si Boston peut toujours compter sur ses leaders offensifs, à savoir Jayson Tatum et Jaylen Brown, les Celtics sont toutefois sérieusement handicapés avec les absences de neuf joueurs en raison du protocole Covid, dont quatre qui viennent tout juste de s’y ajouter. Mais Boston pourrait enregistrer le retour d’Al Horford, libéré du protocole, alors que Marcus Smart et Romeo Langford, touchés physiquement, devrait pouvoir être au rendez-vous de Noël.

Absences côté Celtics : Bruno Fernando, CJ Miles, Enes Freedom, Justin Jackson, Jason Richardson, Grant Williams, Jabari Parker, Juancho Hernangomez, Brodric Thomas (healty&safety protocol)

Phoenix Suns - Golden State Warriors, 23h

La ville est belle du côté de Phoenix. Leaders de la Conférence Ouest, meilleur bilan de la NBA et vainqueurs de leurs cinq derniers matches, les Suns ne déplorent en plus aucune absence liée au Covid19, ni aucun blessé majeur malgré les absences de longue date de Frank Kaminsky et Dario Saric. De quoi aborder ce choc entre les deux meilleures équipes actuelles en NBA de la meilleure des manières.

Absence côté Phoenix : Frank Kaminsky, Dario Saric (blessure)

Phoenix Suns Crédit: AFP

Stephen Curry va finir par se sentir vraiment seul sur la base arrière. En attendant toujours le retour de son compère des "Splash Bro", Klay Thompson, pas encore suffisamment en forme, le meneur des Warriors va également devoir faire sans ses deux équipiers les plus efficaces, Andrew Wiggins et Jordan Poole, entrés dans le protocole Covid récemment. Et leur remplaçant naturel, Damion Lee, les y a très vite rejoint. De quoi laisser une rotation de la base arrière de Golden State assez restreinte.

Absence côté Warriors : Andrew Wiggins, Jordan Poole, Damion Lee, Moses Moody (healty&safety protocol) + Klay Thompson (blessure)

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets, 2h

Toujours blessé, Anthony Davis ne sera pas présent pour ce Christmas Day. Lebron James et Russell Westbrrok devront se débrouiller seuls. Vraiment. Car, si aucune des trois stars des Lakers n’est touché par le Covid-19, ce n’est pas le cas du backcourt de Los Angeles, qui a vu ses arrières rentrés un par un dans le protocole, de Trevor Ariza à Malik Monk en passant par l’inattendu rookie Austin Reaves, décisif il y a quelques jours encore à Dallas. Du coup, les Lakers ont décidé de faire sortir le meneur Darren Collison de sa retraite pour une pige de 10 jours avec Los Angeles. Ah oui, et il manque le coach Frank Vogel, lui aussi touché et mis à l’écart…

Absence côté Lakers : Trevor Ariza, Malilk Monk, Avery Bradley, Austin Reaves, Kent Bazemore (healty&safety protocol) + Anthony Davis (blessure)

Brooklyn n’aura lui-même pas deux de ses trois stars. A peine revenu dans le groupe alors qu’il n’est vacciné, Kyrie Irving a filé en protocole Covid, où il a rejoint Kevin Durant et une pléiade de Nets, à cours de joueurs ces derniers temps au point de voir certains de leurs matchs reportés. Ça ne devrait pas être le cas pour ce Christmas Day et James Harden - lui-même à peine revenu du protocole - aura fort à faire pour s’en sortir. Heureusement pour lui, l’infirmerie se vide un peu avec les retours attendus de Bruce Brown, James Johnson et DeAndre Bembry.

Absence côté Nets : Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Jevon Carter, Kessler Edwards, Cameron Thomas, David Duke (healty&safety protocol) + Joe Harris (blessure)

Utah Jazz - Dallas Mavericks, 4h30

Cette fois, pas sûr que les joueurs du Jazz soient vexés que l’on parle aussi peu d’eux… Auteur d’un début de saison dans la lignée de leur saison régulière de l’an dernier avec le 3e meilleur bilan de l’Ouest (22-9), le Jazz a la chance d’évoluer au complet total ces derniers jours. Aucun blessé, aucun joueur indisponible en raison du Covid ne vient troubler la progression des joueurs de Salt Lake City.

Absence côté Jazz : /

Utah Jazz | Rudy Gobert et Donovan Mitchell Crédit: Getty Images

Le bilan est bien plus lourd du côté des Mavericks. Il manque tout simplement 4 de leurs 5 titulaires du début de saison. A commencer par leur superstar Luka Doncic, qui manquera ce soir son 7e match consécutif. Jusqu’ici, Dallas ne s’en est pas trop mal sorti (3-3) mais il va désormais aussi falloir faire sans Tim Hardaway Jr, sans Maxi Kleber et peut-être même sans Kristaps Porzingis, touché au pied droit depuis deux matches et incertain pour ce déplacement sur le parquet du Jazz. Ça fait beaucoup pour les Mavs.

Absences côté Mavericks : Luka Doncic, Tim Hardaway Jr, Maxi Kleber, Trey Burke, Josh Green, Reggie Bullock (healty&safety protocol) + Porzingis (pied droit, incertain) + Willie Cauley-Stein (personal reason)

