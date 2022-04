Le joueur : Anthony Edwards épatant contre les Spurs

Si les Timberwolves s’apprêtent à retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2017 – ou au moins le play-in – c’est en grande partie grâce aux progrès du sophomore Anthony Edwards. Déjà brillant lors de sa saison rookie, le jeune scoreur américain est de plus en plus tranchant. Et les Spurs en ont fait les frais. Il leur a planté 49 points sur la tête pour une victoire de Minnesota la nuit dernière (127-121). Son cinquième match à 40 unités ou plus cette saison. Un nouveau record personnel pour le joueur de 20 ans, qui a raté quatre tentatives pour atteindre les 50 pions dans la dernière minute. Mais il avait déjà fait le boulot auparavant en convertissant 16 de ses 28 tentatives, dont 6 sur 14 derrière l’arc.

Ad

NBA Durant est bien le roi de New York HIER À 05:07

Le match : Giannis Antetokounmpo et les Bucks dominent les Celtics et reprennent la deuxième place

Les Bucks ont attaqué en trombe le choc de la soirée contre les Celtics mais ils ont fini encore plus fort. Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont marqué les 9 derniers points de la partie pour s’imposer (127-121) avec notamment 29 points du double MVP. Même total pour Jrue Holiday. Milwaukee profite de cette victoire pour repasser devant son adversaire du soir au classement. Les champions en titre occupent maintenant la deuxième place de la Conférence Est. Malgré l’enjeu de la rencontre, Ime Udoka a fait le choix de se passer de Jayson Tatum et d’Al Horford.

Jaylen Brown a compilé un triple-double (22 points, 10 rebonds, 11 passes) mais ça n’a donc pas suffi contre l’armada du Wisconsin. Les Bucks sont repassés devant pour de bon à 1 minute et 30 secondes du buzzer, grâce à Antetokounmpo. Ils n’ont pas été rejoints par la suite. Pour les Celtics, il s’agit peut-être d’un calcul stratégique puisque le deuxième de la Conférence prend le risque de croiser le fer avec les Nets dès le premier tour des playoffs si Brooklyn venait à se qualifier dès la première manche du play-in.

Le triple-double : Pascal Siakam étincelant pour faire tomber les Sixers

Duel entre joueurs camerounais sur les parquets NBA jeudi soir. Et Joel Embiid, le plus populaire d’entre eux, a été battu par son compatriote Pascal Siakam. Ce dernier a compilé 37 points, 11 rebonds et 12 passes pour répondre aux 30 points et 10 rebonds du pivot tout en menant ses Raptors à la victoire contre les Sixers (119-114). Un huitième succès en dix rencontres pour une équipe de Toronto décidément très en forme sur cette fin de saison. D’ailleurs, la franchise canadienne peut encore espérer dépasser son adversaire du soir au classement si elle remporte ses deux derniers matches pendant que les Sixers s’inclinent à deux reprises.

La performance : Nikola Jokic envoie les Nuggets en playoffs

Les Timberwolves ont eu beau battre les Spurs, ils ne pourront plus rejoindre les Nuggets au classement. Denver a validé sa place dans le top-6 en venant à bout de Memphis (122-109) et s’assure ainsi de se qualifier directement pour les playoffs. Comme souvent, Nikola Jokic a fait le boulot en postant 35 points, 16 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Il devient le premier joueur de l'Histoire à terminer une saison avec au moins 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes.

L'image : LaMelo Ball , quel showman

Une petite dose quotidienne de LaMelo Ball qui ne fait pas de mal.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Magic : 128-101

Raptors - Sixers : 119-114

Bucks - Celtics : 127-121

Timberwolves : 127-121

Pelicans - Trail Blazers : 127-94

Nuggets - Grizzlies : 122-109

Warriors - Lakers : 128-112

NBA Les Lakers humiliés et le pire est peut-être à venir HIER À 09:36