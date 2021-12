Alors que les Nets venaient tout juste d'autoriser leur meneur Kyrie Irving, non vacciné, à participer aux matches à l'extérieur pour compléter leur effectif déjà décimé par la Covid-19, voilà qu'ils sont de nouveau trop juste pour affronter Portland dans la nuit de jeudi à vendredi. Le match est donc reporté, tout comme celui entre Toronto et Chicago, qui devait se jouer dans la nuit de mercredi à jeudi. Les franchises ne sont pas en mesure d'aligner un minimum de huit joueurs aptes, a annoncé la NBA.

Avec ces deux nouveaux reports, la ligue nord-américaine de basket a reporté au total neuf rencontres à cause du coronavirus. Le commissaire de la ligue Adam Silver a néanmoins écarté pour l'heure toute interruption du championnat et dit que les franchises devaient apprendre à vivre avec la maladie. Selon Silver, de nouvelles règles sont à l'étude pour permettre aux franchises trop pénalisées par le Covid-19 de recruter plus facilement des joueurs issus de championnats inférieurs.

C'est également le troisième match consécutif annulé pour les Nets, après celui contre Denver dimanche et celui face à Washington mardi. L'équipe de Brooklyn présente un record de dix joueurs soumis au protocole anti-Covid, dont le meilleur marqueur de la saison Kevin Durant, ainsi que ses stars James Harden et Kyrie Irving. Le prochain rendez-vous des Nets est prévu samedi, avec un choc contre les Los Angeles Lakers de LeBron James, lors du traditionnel Christmas Day de la NBA.

