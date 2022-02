Les joueurs : Joel Embiid et James Harden impressionnent contre les Knicks

"Inarrêtable." Joel Embiid a trouvé le mot adéquat pour décrire son duo avec James Harden. En tout cas, après deux matches, difficile de lui donner tort. Larges vainqueurs des Timberwolves lors de leur début vendredi dernier, les deux All-Stars des Sixers ont mené leur équipe à une nouvelle victoire contre les Knicks dimanche soir (125-109). Avec 66 points cumulés par les deux compères : 37 pour le pivot, 29 pour l’arrière, qui a aussi compilé 10 rebonds, 16 passes décisives et 5 interceptions. Mais la statistique la plus parlante concerne les lancers-francs. Ils en ont tiré 37 à eux deux. Soit deux de plus que l’ensemble de l’équipe adverse.

Redoutables et complices sur pick-and-roll, Embiid et Harden ont poussé leurs défenseurs à faire faute possession après possession. Le Camerounais a même fait sortir les deux intérieurs titulaires de New York très rapidement, exclu pour six fautes. Il a été envoyé 27 fois sur la ligne réparatrice, pour 23 points. Frustrant pour les Knicks, qui ont fini par lâcher prise dans le dernier quart-temps malgré les 24 points d’Evan Fournier.

Les Sixers démarrent fort après l’arrivée de James Harden le soir de la trade deadline. Les voilà troisièmes de la Conférence Est, à portée de tir de la première place. Avec deux superstars qui pour l’instant s’entendent très bien et trouvent déjà leurs repères, la suite promet.

Le match : Luka Doncic et les Mavericks renversent les Warriors

Quel comeback ! Menés de 21 points en cours de jeu et de 14 points à l’entame du quatrième quart-temps, les Mavericks ont éteint les Warriors en fin de partie pour finalement l’emporter 107 à 101. Avec un 33-13 passé dans les 12 dernières minutes. Luka Doncic a signé 34 points et 11 rebonds. C’est aussi lui qui a inscrit les 3 lancers pour la gagne, après que Stephen Curry (27 points, 10 passes) ait ramené les siens à 3 longueurs (104-101) sur un panier primé à 10 secondes du buzzer.

Spencer Dinwiddie, qui jouait son quatrième match avec Dallas, a parfaitement épaulé le Slovène en marquant 10 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps. Cette victoire confirme la bonne forme des Texans, qui ont décroché sept succès au cours des dix derniers matches. Les Warriors sont dans une dynamique moins positive, mais ils restent deuxièmes à l’Ouest.

La statistique : 28

Comme l’écart de points entre les Pelicans et les Lakers la nuit dernière. New Orleans a facilement pris le dessus sur Los Angeles (123-95) malgré les 32 points de LeBron James. Les Angelenos ont pris une nouvelle rouste, cette fois-ci contre un concurrent direct pour la course au… play-in.

Le duel : le Jazz envoie les Suns au tapis

Utah revient bien. En délicatesse par moments cette saison, le Jazz vient d’enchaîner deux victoires marquantes, d’abord contre les Mavericks puis contre les Suns la nuit dernière. Opposés à la meilleure équipe de la ligue, ils se sont appuyés sur Donovan Mitchell (26 points) et Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds) pour l’emporter sur le fil (118-114). Les remplaçants ont notamment fait la différence dans le troisième quart-temps en passant un 16-3 dans les dernières minutes de la période pour reprendre l’avantage (94-89) sous l’impulsion des 22 points de Jordan Clarkson. Les titulaires ont ensuite terminé le boulot.

Devin Booker a inscrit 30 points pour Phoenix. La franchise de l’Arizona est privée de Chris Paul – qui va manquer 6 à 8 semaines – et elle a perdu les deux matches disputés sans son maestro. Les Suns restent tout de même en tête à l’Ouest. Le Jazz, qui a gagné huit de ses neuf dernières rencontres, occupe la quatrième place.

Le panier : Kelly Olynyk fait gagner les Pistons au buzzer

Avec 2 secondes à jouer en prolongation, les Pistons ont servi Kelly Olynyk sur le côté, à deux-points. Le Canadien a incarné Kobe Bryant du mieux possible en se retournant avant de tirer en se jetant en arrière pour inscrire le panier pour la gagne par-dessus son défenseur. Le tir du K.O. pour les Hornets, battus sur le fil (128-127). Olynyk a fini avec 20 points et 8 rebonds. Son coéquipier Saddiq Bey a ajouté 28 unités.

Les Français : Evan Fournier brillant mais vaincu

Evan Fournier n’a pas démérité lors de la défaite des Knicks contre les Sixers. Le Français a été la locomotive de son équipe en attaque avec 24 points inscrits à 9 sur 16 aux tirs. Il a notamment converti six de ses onze tentatives derrière l’arc. Rudy Gobert a contribué à la victoire du Jazz contre les Suns en postant un nouveau double-double : 16 points et 14 rebonds en 29 minutes. Il a aussi contré 3 tirs. Auteur de 6 points, 7 rebonds et 7 passes, Killian Hayes a aidé les Pistons à l’emporter contre les Hornets. 5 points et 5 rebonds pour Nicolas Batum avec les Clippers, vainqueurs d'un point à Houston.

L'image : Nikola Jokic, passeur de génie

C'est de l'art !

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Sixers : 109-125

Suns - Jazz : 114-118

Pacers - Celtics : 128-107

Hornets - Pistons : 126-127

Rockets - Clippers : 98-99

Warriors - Mavericks : 101-107

Trail Blazers - Nuggets : 92-124

Lakers - Pelicans : 95-123

