Le match : Les Sixers d’Embiid résistent aux Bulls de DeRozan

Tous les ingrédients ont été réunis pour que les amateurs de basket se régalent lors du choc entre Philadelphie et Chicago dimanche soir. Un duel entre deux des meilleures équipes de la Conférence Est, toujours en course pour la première place, portées par deux candidats pour le trophée de MVP. Et ce sont les Sixers de Joel Embiid qui ont fini par prendre le dessus sur les Bulls de DeMar DeRozan (119-108). Avec des performances dantesques des deux superstars. Embiid a donc eu le dernier mot en compilant 40 points (14 sur 23 aux tirs) et 10 rebonds pour répondre aux 45 points de DeRozan – auteur de sa meilleure performance de la saison au scoring.

Ad

Les Sixers ont vraiment pris le contrôle de la rencontre en deuxième période, attaquée par un 13-0. De quoi leur donner 17 longueurs d’avance au début du quatrième quart-temps (98-81). Les Bulls ont recollé à 4 points en passant leur propre 13-0. Le match a ensuite été serré quasiment jusqu’au bout. Embiid et ses coéquipiers ont tenu bon pour s’imposer et se relancer après deux défaites consécutives contre Washington et Dallas. Ils occupent la cinquième place mais avec seulement une victoire de moins que leurs adversaires du soir, deuxièmes à l’Est.

NBA Giannis se déchaîne sur les Lakers, Brooklyn sombre et les Suns rayonnent IL Y A 7 HEURES

Le joueur : Nikola Jokic enfonce encore Brooklyn

Les Nets n’y arrivent plus. Plus du tout même. La franchise new-yorkaise s’est inclinée pour la huitième fois de suite la nuit dernière. Elle a cette fois-ci été battue par les Nuggets, vainqueurs 124 à 104 sous l’impulsion d’un nouveau triple-double de Nikola Jokic. Le MVP en titre s’est baladé dans la raquette adverse pour finir avec 27 points, 12 rebonds et 10 passes. Le tout quasiment sans rater le moindre tir (12 sur 15). Il a notamment marqué 23 points à cheval sur les deuxièmes et troisièmes quart-temps, moments où Denver a transformé un déficit de 7 longueurs en avance de 21 pions.

L’attaque de Brooklyn, redoutable sur le papier mais en souffrance avec les forfaits de Kevin Durant et de James Harden, a été limitée à 29 petits points en deuxième mi-temps. Kyrie Irving a terminé la partie avec 27 points et 11 passes décisives mais sa performance n’a pas eu d’impact sur la rencontre. Il a même fait preuve de maladresse (10 sur 26). Les Nets, qui ont occupé une place sur le podium de leur Conférence pendant une majeure partie de la saison, sont redescendus au septième rang à l’Est.

La performance : Encore un triple-double pour Luka Doncic

Ça y est, Luka Doncic est lancé. Le prodige slovène des Mavericks est passé à la vitesse supérieure après un début de saison moyen, où il a souvent été gêné par des blessures. Maintenant, il carbure. Il a compilé dimanche soir son troisième triple-double au cours des quatre derniers matches. 18 points, 10 rebonds et 11 passes décisives qui se sont avérés nécessaires pour venir à bout des Hawks (103-94). Le tout en passant une bonne partie de la rencontre sur le banc. En effet, Doncic a écopé d’une cinquième faute au tout début du troisième quart-temps et son coach s’est alors passé de ses services pendant 14 minutes d’affilée. Le meneur All-Star est revenu sur le terrain en début de quatrième quart-temps pour assurer la victoire de son équipe. La deuxième de suite pour Dallas.

La stat : 114

Comme le nombre de points marqués par les titulaires des Bucks dimanche. Les cadres des champions en titre ont fait la différence et ils ont montré la voie pour mener leur équipe vers un succès assez net contre les Clippers (137-113). Avec 28 points, 10 rebonds et 5 passes de Giannis Antetokounmpo, 24 points et 11 rebonds de Bobby Portis ou encore 27 points et 13 passes décisives de Jrue Holiday. C’est la première fois depuis avril dernier que trois joueurs de Milwaukee marquent 24 points ou plus lors du même match. Les Bucks en profitent pour remonter à la troisième place à l’Est avec ce septième succès au cours de leurs dix dernières sorties.

Les Français : Encore une sortie encourageante pour Killian Hayes

Killian Hayes a perdu sa place de titulaire à Detroit et il sort donc du banc depuis son retour de blessure. Mais ça ne l’empêche pas d’avoir du temps de jeu et de tirer profit des occasions qui lui sont données de se mettre en valeur. Le jeune meneur n’est pas passé loin du double-double en inscrivant 10 points (5 sur 7 aux tirs) tout en distribuant 8 passes décisives en 24 minutes la nuit dernière. En revanche, les Pistons ont perdu contre les Timberwolves (105-118). Prestation plus timide pour Nicolas Batum, limité à 2 points et 4 rebonds en 16 minutes lors de la défaite des Clippers contre les Bucks.

L'image : La passe lumineuse de Kevin Love pour Cedi Osman

Kevin Love et Cedi Osman ont inscrit à eux deux les 19 premiers points des Cavaliers dans le quatrième quart-temps dimanche, menant ainsi le comeback de Cleveland, finalement vainqueur d'Indiana après avoir compté 20 points de retard. Cette passe magique de Love vers Osman illustre la connexion entre les deux remplaçants, facteurs X de leur équipe la nuit dernière.

Les résultats de la nuit en NBA

Bulls - Sixers : 108-119

Timberwolves - Nuggets : 118-105

Nuggets - Nets : 124-104

Cavaliers - Pacers : 98-85

Magic - Celtics : 83-116

Mavericks - Hawks : 103-94

Rockets - Pelicans : 107-120

Clippers - Bucks : 113-137

NBA Booker et les Suns s’accrochent pour battre les Bulls, Thompson porte les Warriors HIER À 05:58