Pelicans – Suns : 109-115

Phoenix gagne la série 4-2

Ad

Les Pelicans ne sont pas passés loin de l’exploit. Et ils y ont cru. Surtout après avoir compté 10 points d’avance à la pause de ce Game 6 décisif. Sauf qu’ils sont tombés sur un Chris Paul historique. Le vétéran a réalisé une performance unique en playoffs pour permettre aux Suns de se qualifier dans la douleur en l’emportant 115 à 109. Il a fini avec 33 points et 8 passes… sans rater le moindre tir !

NBA Les Bucks vont devoir se passer de Middleton contre Boston IL Y A 9 HEURES

14 sur 14 pour CP3, qui s’est sublimé au meilleur moment, comme si souvent au cours de sa carrière. Avec donc un record NBA à la clé pour lui. Il a notamment inscrit 13 points dans le troisième quart-temps, moment où les finalistes ont effacé leur déficit pour prendre 3 longueurs d’avance (77-74). Sauf que les Pelicans ont tout de même réussi à repasser devant pour entamer les 12 dernières minutes (82-85). Mais leurs efforts et leur combativité n’ont pas suffi.

Devin Booker, revenu d’une blessure aux ischios après avoir raté trois matches de suite, a planté New Orleans sur un panier à trois-points crucial à un peu moins de 2 minutes du buzzer. Un tir lointain pour prendre une dernière fois l’avantage (106-104). Cette fois-ci pour de bon. L’arrière All-Star a marqué 13 points en 25 minutes. Phoenix avance donc vers le second tour, où Paul et ses coéquipiers affronteront les Mavericks.

Raptors – Sixers : 97-132

Philadelphie gagne la série 4-2

Les Sixers ont évité le pire. Battus à deux reprises après avoir mené 3-0, ils se sont repris lors du Game 6, à Toronto, pour aller chercher leur qualification pour le second tour. Un large succès, 132 à 97, qui témoigne des ressources mentales de Joel Embiid (33 points) et de ses coéquipiers. Ils auraient pu s’écrouler, ils ne l’ont pas fait.Les titulaires ont répondu présent, et pas seulement Embiid.

Tyrese Maxey a été l’un des artisans de cette victoire en inscrivant 25 points, dont 3 paniers à trois-points consécutifs dans le troisième quart-temps qui ont lancé les Sixers sur un 17-0. L’écart est alors passé de 70-67 à 87-67 en à peine 4 minutes. Les joueurs de Doc Rivers ont continué d’accentuer la pression pour se mettre complètement à l’abri. Tobias Harris a ajouté 19 points et 11 rebonds tandis que James Harden a marqué 22 points en plus de ses 15 passes décisives.

"C’était l’une des séries les plus difficiles que j’ai jouées durant ma carrière", signalait l’ancien MVP en mettant en avant les qualités athlétiques et la défense étouffante des Raptors. Ce qui l’attend, lui et ses partenaires, en demi-finales de Conférence est peut-être encore pire. En effet, les Sixers vont retrouver le Heat, vainqueur des Hawks en cinq manches après avoir complètement éteint Trae Young. Avec Bam Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry ou encore PJ Tucker, les Floridiens sont armés pour faire souffrir n’importe quel attaquant adverse. Début de la série lundi, à Miami.

Jazz – Mavericks : 96-98

Dallas gagne la série 4-2

Les Mavericks ont transpiré à grosses gouttes mais ils ont finalement gagné une série de playoffs pour la première fois depuis plus de dix ans. Leur dernière qualification pour le second tour remontait à 2011, l’année du seul titre de la franchise. Luka Doncic et ses partenaires chercheront à faire aussi bien que Dirk Nowitzki et leurs glorieux prédécesseurs mais ils ont déjà eu toutes les peines du monde à sortir le Jazz.

L’essentiel étant assuré avec cette victoire 98 à 96 à l’extérieur, dans une salle pleine à craquer et très bruyante. Quatre joueurs ont marqué quasiment tous les points pour Dallas : 24 unités pour Doncic et Jalen Brunson, 19 pour Spencer Dinwiddie et 18 pour Dorian Finney-Smith. Menés de 12 points en première période, les joueurs de Jason Kidd ont repris le contrôle à la faveur d’un excellent troisième quart-temps (36-19).

Mais Donovan Mitchell (23 points, 9 passes) et ses coéquipiers ont recollé dans le money time. Ils auraient même pu gagner. Alors que Rudy Gobert (10 points, 12 rebonds sur l’ensemble de la partie) venait de marquer puis de défendre avec brio sur Doncic, Mike Conley a perdu bêtement le ballon en faisant marcher sur la contre-attaque suivante. Le Jazz avait pourtant là l’occasion de prendre l’avantage à 5 secondes du buzzer.

Brunson a été envoyé sur la ligne des lancers-francs dans la foulée et il n’en a converti qu’un sur deux. Il y avait donc encore une chance. Sauf que Bojan Bogdanovic, qui s’est libéré de l’espace avec une très belle feinte, a manqué sa tentative à trois-points en étant pourtant complètement ouvert. Utah s’arrête donc dès le premier tour et se prépare sans doute pour une intersaison chargée. Les Mavericks iront eux défier les Suns, têtes de série à l’Ouest.

NBA Les Warriors finissent le travail, Milwaukee écarte Chicago HIER À 05:00