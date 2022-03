Ce n'était probablement pas l'affiche la plus suivie de cette prolifique nuit NBA , jeudi, et pourtant le spectacle de fin de match s'est bien produit sur le parquet d'Indiana. Tandis que les Pacers pensaient avoir fait le plus dur et qu'il ne leur restait qu'un stop défensif à accomplir pour s'imposer, Damian Jones s'est positionné à la perfection au rebond afin de récupérer le tir manqué de Trey Lyles. Laissé seul à la retombée, le pivot des Kings n'a pas eu besoin de reprendre ses appuis pour déposer une claquette sur la tête de Justin Anderson et sceller la victoire de Sacramento (109-110).