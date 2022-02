Le joueur : DeMar DeRozan reprend sa série insensée

Un break et ça repart. Stoppé par l’arrivée du All-Star Weekend alors qu’il venait de battre un record de Wilt Chamberlain, DeMar DeRozan est revenu de Cleveland avec la ferme intention de poursuivre sa série historique de matches consécutifs avec au moins 35 points au compteur et 50% d’adresse. Une série portée à 8 rencontres d’affilée après ses 37 unités passées (15 sur 21 aux tirs) contre les Hawks la nuit dernière. Avec une victoire des Bulls à l’arrivée (112-108).

Le candidat au MVP a d’ailleurs activement participé au succès des siens. Atlanta menait encore 108 à 105 quand DeRozan a fini la partie en trombe pour renverser la vapeur en quelques possessions. Il a marqué un premier tir en suspension puis un second avec la faute – et le lancer converti – tout en bloquant une tentative de layup de Trae Young entre temps. Le tout en 58 secondes. Chicago est alors repassé devant au score pour décrocher une sixième victoire de suite. Les Bulls reprennent ainsi leur place sur le trône de la Conférence Est.

Le match : Jayson Tatum et les Celtics repartent sur de bonnes bases

Après avoir enchaîné 9 victoires de suite pour finalement chuter juste avant le dernier All-Star Game, les Celtics ont repris leur marche en avant en battant les Nets assez sèchement jeudi (129-106). Jayson Tatum a été l’homme fort de la soirée avec 30 points inscrits. Tous les joueurs du cinq majeur de Boston ont également atteint les 10 points : 18 points pour Jaylen Brown, 15 pour Marcus Smart ou encore 11 avec 13 rebonds pour Al Horford. La franchise du Massachussetts continue de se rapprocher très sérieusement du quintet de tête de la Conférence Est. En revanche, Brooklyn, toujours privé de Kevin Durant et Ben Simmons, et encore de Kyrie Irving à domicile pendant quelques semaines, reste sur 8 défaites en 10 matches et stagne à la huitième place.

La performance : D’Angelo Russell guide les Wolves

L’équipe du Minnesota est en mission sur la fin de saison. Les Wolves sont enfin en mesure d’accrocher les playoffs. Ou au moins le play-in. Mais ils doivent maintenir leur cadence. La victoire contre les Grizzlies, troisièmes à l’Ouest, est plus qu’encourageante. Ils l’ont emporté 119 à 114 sous l’impulsion des 37 points de D’Angelo Russell. Le meneur en a inscrit 23 dans le quatrième quart-temps, dont le panier primé pour donner l’avantage aux siens dans les derniers instants. Il a ajouté 9 passes décisives. Minnesota est désormais à une petite victoire de la sixième place détenue par Denver.

L’équipe : Les Suns tiennent bon sans Chris Paul

Phoenix jouait sans son maestro Chris Paul pour la première fois depuis la blessure du meneur, forfait pour les 6 à 8 prochaines semaines. Les Suns n’ont pourtant pas fait de cadeau au Thunder (126-116) pour aller chercher une huitième victoire de suite. Devin Booker a parfaitement pris le relais de CP3 en inscrivant 25 points, certes, mais surtout en distribuant 12 passes décisives. Mikal Bridges et Cam Johnson ont eux haussé leur niveau de jeu en marquant 21 points chacun. Shai Gilgeous-Alexander, revenu après 10 matches d’absence, a compilé 32 points et 5 passes pour Oklahoma City.

Le rookie : Cade Cunningham remporte son duel avec Evan Mobley

Il y avait forcément un match dans le match entre Cade Cunningham et Evan Mobley lors du duel entre Detroit et Cleveland la nuit dernière. Le premier et le troisième choix de la dernière draft figurent tous les deux parmi les meilleurs rookies cette saison et ils peuvent encore prétendre au trophée de meilleur débutant de l’année. Cunningham l’a emporté en menant les Pistons à la victoire sur les Cavaliers (106-103), notamment grâce à ses 4 lancers décisifs dans les 46 dernières secondes. Il a fini avec 17 points, 6 rebonds et 6 passes tandis que Mobley se contentait de 12 points et 8 rebonds.

L’image : Les Kings et les Nuggets solidaires envers l’Ukrainien Alex Len

Les joueurs de Denver et de Sacramento ont affiché leur soutien envers l’Ukraine, le pays d’origine d’Alex Len, membre des Kings, avant le coup d’envoi de la rencontre entre les deux équipes jeudi soir.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Cavaliers : 106-103

Nets - Celtics : 106-129

Bulls - Hawks : 112-108

Timberwolves - Grizzlies : 119-114

Thunder - Suns : 104-124

Trail Blazers - Warriors : 95-132

Kings - Nuggets : 110-128

