Le match : Booker et les Suns tiennent bon contre les Bulls de LaVine et DeRozan

Pour une fois, les Suns ont été dominés dans le quatrième quart-temps. Mais ils ont tout de même décroché le choc de la soirée en venant à bout des Bulls (127-124), lundi. Devin Booker (38 points) et ses coéquipiers ont fait le boulot avant, lors des 36 premières minutes de la partie, avant de subir le retour de DeMar DeRozan et de ses coéquipiers lors des 12 dernières. Auteur de 45 points la veille, l’arrière All-Star de Chicago a lui aussi terminé avec 38 points. Son coéquipier Zach LaVine en a ajouté 32. Mais même leurs 70 points cumulés n’ont pas suffi. Phoenix, qui a compté jusqu’à 27 points d’avance (88-61), a tenu bon dans le money time malgré le comeback tardif et spectaculaire de ses adversaires. Les Bulls ont fini la partie sur un 16-4 en 3 minutes mais sans réussir à repasser devant. Chris Paul a compilé 19 points et 11 passes décisives. Les Suns (43 victoires, 10 revers) conservent la tête de la NBA.

Le joueur : Klay Thompson maintient les Warriors sur la bonne voie

Le passage à vide des Warriors paraît déjà lointain. En délicatesse pendant quelques matches au retour de Klay Thompson, les joueurs de Steve Kerr ont repris leur marche en avant. Cema coïncide d’ailleurs avec la montée en puissance de leur arrière emblématique. Après deux ans d’absence, il a évidemment montré quelques limites. Mais ça va de mieux en mieux lors de chacune de ses sorties. Et il est même à nouveau tranchant. Il a fini meilleur marqueur de son équipe avec 21 points lors de la victoire de Golden State contre Oklahoma City (110-98) la nuit dernière. Le neuvième succès de suite pour les Californiens.

Le Thunder est même revenu à 5 petits points (101-96) avant d’encaisser deux paniers primés de Thompson en fin de partie. Son éternel compère Stephen Curry en a ajouté un troisième pour sceller la victoire des Warriors. Il a frôlé le triple-double sur cette rencontre (18 points, 9 rebonds et 10 passes). Bien que privés de Draymond Green, les Dubs tournent à plein régime et ils restent en embuscade des Suns à l’Ouest.

La performance : 6 victoires de suite pour Toronto

Après deux années difficiles, Pascal Siakam est de retour à son meilleur niveau. Celui d’un All-Star, même si le Camerounais n’a pas été retenu parmi les remplaçants à l’Est. Ça ne l’empêche pas de jouer comme tel. En grande forme, il a encore mené son équipe vers une victoire lundi soir. Les Raptors ont battu les Hornets (116-101), un concurrent direct pour la qualification en playoffs, avec 24 points, 11 rebonds et 8 passes de leur intérieur. Il n’a pas été le seul à s’illustrer. Comme souvent, la plupart des membres du cinq majeur de Toronto ont été excellents. Gary Trent Jr a aussi marqué 24 points. OG Anunoby et Fred VanVleet ont fini avec 20 points chacun. Soit 88 points en cumulé à eux quatre. Ce quatuor – auquel il faut ajouter Scottie Barnes, l’un des meilleurs rookies de la saison – permet à la franchise canadienne de continuer sa remontée fantastique au classement. Les Raptors sont sixièmes et restent désormais sur six victoires de suite !

Les Français : Evan Fournier et les Knicks encore vaincus

Les 16 points d’Evan Fournier n’ont pas pu éviter aux Knicks une troisième défaite consécutive. Ils se sont inclinés contre le Jazz, qui a joué sans Rudy Gobert, toujours convalescent. Défaite également pour Théo Maledon et le Thunder. Le jeune meneur a passé 10 minutes sur le terrain contre les Warriors, pour 2 rebonds et 1 passe décisive.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Raptors : 101-116

Wizards - Heat : 100-121

Bulls - Suns : 124-127

Thunder - Warriors : 98-110

Jazz - Knicks : 113-104

