Le joueur : Luka Doncic célèbre le départ de Porzingis avec 51 points

On ne sait pas si le transfert de Kristaps Porzingis – un joueur avec qui il entretenait des relations très sommaires – lui a donné des ailes. Mais Luka Doncic s’est fait plaisir quelques heures après le départ du Letton. La superstar de Dallas a mené les Mavericks à la victoire contre les Clippers (112-105) en claquant 51 points au passage, son nouveau record en carrière, dont 28 rien que dans le premier quart-temps. Une performance offensive spectaculaire et efficace : 17 sur 26 aux tirs, dont 7 sur 14 à trois-points. Il a aussi ajouté 9 rebonds et 6 passes décisives. Beaucoup trop pour Los Angeles, pris de court et incapable de répondre au carton du Slovène. C’est déjà la quatrième victoire de suite pour les Texans.

Le match : Les Knicks s’imposent sur le parquet des Warriors

Après quatre défaites de suite, les Knicks se sont sortis de leur mauvaise passe avec la manière, en prenant le dessus sur l’une des meilleures équipes de la ligue. Une belle victoire décrochée in extremis contre les Golden State Warriors (116-114) sous l’impulsion d’Evan Fournier (22 points) et d’un Julius Randle très productif (28 points, 16 rebonds et 7 passes décisives). Stephen Curry, auteur de 35 points et 10 passes décisives, a essayé de révolter son équipe dans les dernières minutes. Golden State est revenu au contact, en profitant notamment des lancers ratés par Alec Burks et Cam Reddish. Mais Klay Thompson (17 points, 7 rebonds et 5 passes) a manqué l’occasion d’accrocher la prolongation au buzzer.

La performance : Phoenix dissèque les Bucks

Les Suns ne prennent aucun jour de repos. Et ils ne laissent aucun répit à leurs adversaires, même les plus prestigieux d’entre eux. Champions en titre et candidats à leur succession, les Bucks ont pris une belle gifle en se déplaçant à Phoenix pour un remake des dernières finales. Une victoire cinglante 131 à 107 de Chris Paul et de ses coéquipiers, qui ont dominé le choc quasiment de bout en bout après un premier quart-temps à l’avantage de Milwaukee. Le meneur All-Star a fini avec 17 points et 19 passes décisives, Deandre Ayton a ajouté 27 points. Ce succès confirme la domination des Suns sur le reste de la NBA depuis le début de la saison. La franchise de l’Arizona dispose du meilleur bilan du championnat (45-10), et rien ne semble vraiment en mesure de l’arrêter.

La stat : 10

10, comme le nombre de défaites consécutives des Nets. Même contre des Wizards diminués, les Nets n’ont pas réussi à mettre fin à leur série noire. Malgré les 31 points de Kyrie Irving, Brooklyn a perdu de justesse contre Washington jeudi soir (112-113). La franchise new-yorkaise attend désormais ses recrues – Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond – avec impatience pour sauver sa saison. Les Wizards ont eux aussi bouleversé leur effectif le soir de la deadline, et ils ont affronté les Nets avec une rotation rétrécie après les départs de Montrezl Harrell, Spencer Dinwiddie et Davis Bertans et en attendant la venue de Kristaps Porzingis.

Les joueurs de Steve Nash ont essayé de pousser pour arracher la prolongation dans les derniers instants de la partie. Le rookie Cam Thomas a converti un panier à trois-points avec la faute pour ramener son équipe à deux points (107-109). Mais c’est ce même Thomas qui a raté l’ultime tentative extérieure pour l’égalisation à neuf dixièmes du buzzer. Brooklyn est huitième à l’Est et continue de sombrer.

L’équipe : Gary Trent Jr et les Raptors sont bouillants

Toronto est le penchant de Brooklyn en ce moment. Si les Nets sont en grande difficulté, les Raptors, eux, sont en pleine forme. Et ils ont décroché une huitième victoire de suite en battant les Rockets jeudi soir (139-120). C’est la plus longue série de succès en cours en NBA. Deux hommes ont mené la charge de l’équipe canadienne : Gary Trent Jr a inscrit 42 points, son record cette saison, et Pascal Siakam en a ajouté 30. Ça fait donc 72 points à eux deux dont 51 en première période. Toronto est sixième à l’Est.

Les Français : Evan Fournier guide New York

Toujours aux Knicks une fois la deadline passé, Evan Fournier peut maintenant finir sa saison plus sereinement. En confiance, il a été l’un des principaux artisans du succès de New York contre Golden State à San Francisco la nuit dernière (116-114). Le Français a marqué 22 points en 31 minutes. Nicolas Batum a aussi été plutôt bon pour les Clippers avec 10 points inscrits contre les Mavericks, mais Los Angeles a perdu. Dans le camp d’en face, Frank Ntilikina a terminé avec 5 points. Killian Hayes n’a joué que 13 minutes avant de sortir pour 6 fautes la nuit dernière. Le meneur français s’est illustré par ses 4 passes décisives mais il n’a pas marqué (0 sur 2 aux tirs) pour les Pistons.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Grizzlies : 107-132

Wizards - Nets : 113-112

Pelicans - Heat : 97-112

Rockets - Raptors : 120-139

Mavericks - Clippers : 112-105

Suns - Bucks : 131-107

Warriors - Knicks : 114-116

