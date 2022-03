Que ça va vite en NBA. Moins de quatre ans en arrière, Jayson Tatum, Jaylen Brown et les Celtics disputaient les finales de Conférence à l’Est, sans Kyrie Irving et Gordon Hayward, leurs deux All-Stars, laissant ainsi naître la promesse d’un avenir radieux pour la franchise. Présentés comme favoris la saison suivante, ils ont déçu tout le monde avant d’atteindre à nouveau le dernier tour dans la bulle en 2020. Mais toujours pas de déclic. Là encore attendus, les troupes de Boston sont sortis au premier round après un exercice bâclé (à peine 50% de victoires) l’an passé.

Il devenait alors difficile de comprendre cette équipe, et surtout de l’évaluer. Mais elle avait certainement perdu du galon, essentiellement en comparaison des mastodontes comme Milwaukee, Brooklyn ou Philadelphie. Encore plus après le changement de poste soudain de Brad Stevens, passé du banc à la tête de l’organigramme, et l’arrivée d’Ime Udoka, un coach inexpérimenté – mais formé au côté de Gregg Popovich pendant des années. Après un début de saison chaotique et franchement décevant, plus personne n’attendait vraiment Boston.

Les Celtics, la meilleure équipe en 2022

C’est exactement à ce moment-là que la machine s’est mise en route. En seulement deux mois, les joueurs du Massachussetts sont passés de faire-valoir à potentiels favoris à l’Est. Oui, ça va vite. Mais l’évolution est réelle. Et l’échantillon commence à vraiment prendre forme. Les Celtics ont gagné 23 de leurs 31 matches disputés en 2022. S’ils avaient tenu ce rythme dès le mois d’octobre, ils seraient largement en tête de leur Conférence.

Ils restent d’ailleurs sur 14 succès au cours de leurs 16 dernières sorties, avec des chocs remportés contre les Nets de Kevin Durant, les Grizzlies de Ja Morant, une claque de 48 points infligée aux Sixers ou encore une victoire retentissante contre le Heat par 30 points d’écart. Ne cherchez pas plus loin, Boston est l’équipe en forme de ce début d’année… et donc de cette fin de saison.

Evan Fournier et Marcus Smart lors de New York Knicks - Boston Celtics en NBA le 6 janvier 2022 Crédit: Getty Images

Il faut dire que les dirigeants ont fait du bon boulot au soir de la deadline des transferts. En switchant le fantôme de Josh Richardson par Derrick White, tout en faisant revenir Daniel Theis en cédant Dennis Schröder, les Celtics ont apporté de la profondeur à l’effectif tout en le renforçant et en l’équilibrant. Ça donnait déjà envie d’être optimistes. Les résultats sur le terrain confortent dans l’idée que cette équipe n’est plus du tout la même. Elle possède par exemple le meilleur différentiel de points de toute la ligue sur 100 possessions (juste devant les… Pelicans !) depuis le break du All-Star Weekend avec +11,7 points.

Mais Boston dispose surtout de la défense la plus imperméable du championnat en 2022 avec seulement 103,3 points, toujours sur 100 possessions. Le tout en s’appuyant sur une attaque également parmi les plus efficaces de la Ligue. Ce sont là les performances chiffrées d’une formation susceptible d’aller loin. Voire au bout. Udoka est en train de vraiment trouver sa rotation et d’apporter sa patte.

Jayson Tatum en pleine ascension

Mais si la montée en puissance des Celtics devait vraiment être incarnée par un homme, ce serait évidemment Jayson Tatum. L’ailier All-Star est tout simplement phénoménal en ce moment. Ses 54 pions face à Kevin Durant rappellent encore une fois l’immense talent du bonhomme. Une vraie superstar dans cette ligue, même si le natif de Saint-Louis est plus souvent exposé aux critiques qu’un Ja Morant ou un Luka Doncic. Il en va de même pour Jaylen Brown.

Quelques mois en arrière, Marcus Smart pointait publiquement du doigt le comportement égoïste de ses deux coéquipiers. "Toutes les équipes savent que l’on essaye de servir Jayson et Jaylen. Toutes les équipes cherchent à les stopper. Je pense que tout le monde veut les faire lâcher le ballon. Mais ils ne veulent pas faire de passes. C’est quelque chose qu’ils vont devoir apprendre. Ils sont encore en train de se développer. Nous sommes fiers de leurs progrès mais ils vont devoir encore passer un cap en apprenant à créer plus seulement pour eux mais aussi pour les autres. C’est quelque chose qu’on leur demande de faire."

Jayson Tatum a été immense face aux Nets - 06/03/2022 Crédit: Getty Images

Apparemment, le message est passé. Tatum essaye notamment de ne plus forcer les situations mais d’exploiter les failles de la défense adverse. Au point de s’attirer cette fois-ci les compliments de son camarade. "Il lit bien le jeu", souligne désormais Smart. "Il le laisse venir à lui. C’est très important. Il joue de manière beaucoup plus intelligente." Le talent fait le reste. Tatum et Brown n’ont que 24 et 25 ans mais ils ont déjà engrangé de l’expérience en disputant deux finales de Conférence (même 3 pour Brown). Ils arrivent progressivement à maturité. Leurs qualités athlétiques, leur adresse et leur technique en font des attaquants redoutables quand ils acceptent de se mettre au service du collectif.

Surtout que les Celtics ont de nombreux joueurs de devoir autour, de Smart à Al Horford en passant par White, Theis ou encore Robert et Grant Williams. Tous les ingrédients sont réunis. Alors pourquoi ne pas se (re)mettre à rêver ? La NBA est très ouverte cette saison. Notamment à l’Est. L’échec retentissant des super teams à Los Angeles et Brooklyn et les blessures des uns et des autres ouvrent la porte à un exploit.

Mais si Jayson Tatum est le joueur qui porte les Celtics vers les sommets, il est aussi paradoxalement celui qui peut les limiter. Le jeune homme se sent investi d’une mission, celle de s’affirmer comme l’héritier de Kobe Bryant. Souvent, ça a du bon. Mais il lui arrive encore trop souvent de retomber dans ses travers lors de fin de matches serrés. Quand ça fonctionne – et ça marche assez souvent – c’est beau, c’est spectaculaire et ça marque les esprits.

Mais arrêter le jeu, jouer des isolations et tenter de tout faire tout seul peut vite poser problème quand la tension sera à son maximum en playoffs. Faire du Kobe, par définition, ce n’est pas donné à tout le monde. Et ça en dit long sur ce dont le Black Mamba était capable. Pour vraiment mener Boston vers le trône, il faudra un Tatum historique. En tout cas, ça promet une campagne très excitante à l’Est.

