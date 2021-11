Le match : Les Knicks résistent au retour des Lakers

Sans LeBron James, suspendu , avec un Anthony Davis présent mais malade et un retard de 25 points très tôt dans le match, les Lakers sont partis avec plusieurs handicaps. Et pourtant, ils ont réussi à revenir dans la partie… avant de s’incliner contre les Knicks au Madison Square Garden, mardi (106-100). Les New-yorkais se sont fait peur en gaspillant un écart aussi important. Mais Immanuel Quickley les a remis dans la partie en inscrivant 12 de ses 14 points dans le money time (4 paniers primés). Une performance décisive de la part du jeune combo-guard remplaçant.

Evan Fournier et Julius Randle ont fait le boulot en préalable en marquant respectivement 26 et 20 points. Les Knicks ont attaqué la partie par un 10-0 et menaient encore 59 à 39 à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Mais les Lakers de Russell Westbrook (31 points) ont fini fort le deuxième quart temps avant d’égaliser au cours du troisième grâce à Carmelo Anthony (79-79). Les Knicks n’ont pas paniqué après avoir flanché. Quickley a planté deux paniers à trois-points cruciaux à 5 minutes de la sirène finale pour mettre les siens à l’abri (de 99-93 à 105-93). New York affiche désormais un bilan de 10-8 tandis que Los Angeles repasse en négatif à 9-10. Ils sont notamment à 4-7 sans James cette saison.

Le joueur : Tyler Herro mène le comeback du Heat

Après avoir subi le retour des Lakers dans le quatrième quart-temps dimanche soir, les Pistons ont vu le Heat leur infliger le même sort la nuit dernière. Malgré 9 points de retard à l’entame des 12 dernières minutes, Miami a battu Detroit, en déplacement (92-100), passant un 27-6 dévastateur dans le money time. Avec un homme au cœur de ce réveil tardif : Tyler Herro. Le sixième homme de luxe des Floridiens a été prolifique tout au long de la soirée – 31 points et 8 passes – mais il a vraiment fait la différence dans ce dernier quart. Avec deux paniers à trois-points consécutifs pour relancer les siens et revenir à 3 longueurs (77-74).

C’est aussi lui qui a donné l’avantage à Miami quelques instants plus tard (79-80). Le Heat n’a pas été rejoint ensuite. Herro a mis 16 de ses 31 points dans ce dernier quart-temps. Jimmy Butler, Kyle Lowry et Bam Adebayo l’ont assisté avec 15 points chacun. L’essentiel est assuré pour la franchise de South Beach avec cette 12e victoire en 18 matches.

Les Français : Evan Fournier patron des Knicks contre les Lakers

Très maladroit lors de la défaite contre Chicago dimanche, Evan Fournier s’est bien rattrapé contre Los Angeles mardi soir. Le Français a été l’un des principaux artisans du succès des Knicks en inscrivant 26 points à 8 sur 14 aux tirs. Il aussi passé 42 minutes sur le parquet, plus que n’importe quel autre joueur de son équipe. Un signe de confiance de la part de son coach, Tom Thibodeau, alors que sa place de titulaire a pu paraître un temps menacé après un long passage à vide de Fournier. Mais son équipe évolue dans une toute dimension quand il fait preuve d’adresse, comme la nuit dernière (6 sur 9 derrière l’arc). C’est maintenant à lui d’essayer d’être le plus régulier possible.

La performance : 56 points en cumulé pour Doncic et Porzingis

Les Mavericks se sont fait peur mais ils l'ont finalement emporté après prolongation sur le parquet des Clippers (104-112). Les Texans menaient de 10 points à quelques minutes de la fin du quatrième quart-temps mais ils se sont relâchés, laissant ainsi leurs adversaires revenir sur un ultime panier miraculeux de Paul George à trois-points avec une petite seconde au chrono.

Mais ce coup d'éclat héroïque de PG (26 points à 7 sur 23) n'a pas porté ses fruits. Les Mavericks ont repris leur marche en avant dès les premières possessions de la prolongation. Avec un excellent Kristaps Porzingis. Le Letton, qui retrouve une vraie énergie (notamment en défense) cette saison, a inscrit 30 points. Son coéquipier Luka Doncic en a ajouté 26. Un tandem inarrêtable. Le Slovène a justement fait son retour après trois matches d'absence en raison d'une blessure à la cheville. Il a parfois manqué d'adresse mais est tout de même passé proche du triple-double avec aussi 9 rebonds et 9 passes au compteur.

L’image : La belle ovation réservée par le Madison Square Garden à Carmelo Anthony

Meilleur joueur des Knicks pendant des années, fidèle à la franchise de sa ville natale, Carmelo Anthony a été acclamé par ses anciens supporters à son entrée sur le parquet mardi soir.

Le dunk : Greg Brown cale un "Rider"... en plein match

Combien de fois est-ce arrivé dans l'Histoire de la NBA ? En match, hors All-Star Game, c'est peut-être une première.

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Lakers : 106-100

Trail Blazers - Nuggets : 119-100

Pistons - Heat : 92-100

Clippers - Mavericks : 104-112

