Le match : Fournier et Barrett écœurent les Celtics

RJ Barrett n’a marqué que 13 points à 4 sur 15 aux tirs mais ça suffit presque pour éclipser l’énorme performance de son coéquipier Evan Fournier la nuit dernière. Parce que le Canadien, très maladroit, a planté le panier le plus important (et le plus extraordinaire) de la partie. Celui pour la gagne. Un tir à trois-points en tombant sur le côté qui a heurté la planche avant de rentrer au buzzer, achevant ainsi les Celtics. Victoire des Knicks par K.O., 108 à 105.

Mais le vrai héros de la soirée, c’est tout de même Fournier. Le Français a été exceptionnel en inscrivant 41 points contre son ancienne équipe, à qui il a déjà collé 32 points à deux reprises cette saison. 41 points à 15 sur 25 aux tirs et surtout 10 sur 14 à trois-points pour lui. Un festival de tirs lointains qui ont fini par faire exploser la défense adverse. La meilleure performance de la carrière du natif de Saint-Maurice, pas toujours en réussite cette saison. Rien ne lui a résisté jeudi soir. C’est lui, encore accompagné de Barrett, qui a ramené un peu de calme en étant au cœur d’un 8-0 passé par les Knicks lors de la dernière minute de la première mi-temps. Une série importante puisque les Celtics venaient de prendre 24 points d’avance et n’en comptaient plus que 16 à la pause (47-63).

C’est encore Fournier qui a claqué deux tirs extérieurs consécutifs pour relancer les siens une fois l’écart remonté une nouvelle fois à 20 points en faveur de Boston (61-81). Mieux encore, il a marqué le panier de l’égalisation, puis celui pour passer devant (99-98), encore derrière l’arc, à 2 minutes de la fin du match. Une performance spectaculaire de la part de l’international tricolore. Peut-être même un match référence pour gagner encore en confiance et en régularité pour finir la saison.

Le joueur : Brandon Ingram fait chuter les Warriors

Deuxième défaite de suite pour Golden State ! Sans Stephen Curry (quadriceps) et Draymond Green (hanche), les Warriors sont tombés contre les Pelicans (96-101). Avec un excellent Brandon Ingram en superstar de la soirée. En délicatesse avec son tir lors des derniers matches (8 sur 36 en cumulé), l’ailier de New Orleans a converti 12 de ses 20 tentatives pour finir avec 32 points. Il a aussi capté 11 rebonds tout en distribuant 6 passes décisives.

La performance : Chris Paul en triple-double contre les Clippers

Maladroits, les Suns l'ont tout de même emporté contre les Clippers (106-89) en se reposant notamment sur le triple-double de Chris Paul. Le meneur All-Star a compilé 14 points, 13 rebonds et 10 passes décisives contre son ancienne équipe. Los Angeles a réussi à revenir à 5 longueurs après avoir remonté en grande partie un déficit de 19 points mais CP3 et ses coéquipiers ont alors resserré la vis en défense pour décrocher une nouvelle victoire. Ils profitent d'ailleurs de la défaite des Warriors pour repasser en tête de la Conférence Ouest et de la NBA.

La série : 7 de suite pour Memphis

Les Grizzlies n’ont pas tremblé une seule fois contre les Pistons. Sans forcer, Ja Morant (22 points) et ses coéquipiers ont étrillé leurs adversaires (118-88) pour décrocher un septième succès consécutifs et renforcer ainsi un peu plus leurs quatrièmes places à l’Est.

Les Français : Nicolas Batum de retour

Si Evan Fournier a été étincelant avec les Knicks, la soirée a été plus compliquée pour les autres ressortissants français engagés sur les parquets NBA. Killian Hayes a sombré avec les Pistons contre les Grizzlies en convertissant 2 de ses 10 tentatives pour 5 points. Même total pour Killian Tillie dans le camp d’en face. L’intérieur n’est plus titulaire mais il a joué 19 minutes en prenant aussi 5 rebonds. Nicolas Batum a pu faire son retour sur les terrains après plusieurs jours d’absence. Mais ses Clippers ont été dominés par les Suns. Et le vétéran a marqué 1 petit point en plus de ses 7 rebonds.

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Celtics : 108-105

Grizzlies - Pistons : 118-88

Pelicans - Warriors : 101-96

Suns - Clippers : 106-89

